Elf Fragen an Joshofen-Bergheims Torhüter Alexander Schmidt

Plus Joshofen-Bergheims Torhüter Alexander Schmidt verrät, warum der „Titan“ in seiner Hierarchie ganz oben steht und welchem Bundesliga-Team er am Samstagabend im Topspiel die Daumen drückt.

Er zählt zweifelsohne zu den besten Torhütern in der Fußball-Kreisliga Ost: Alexander Schmidt. Der 34-Jährige ist seinem Heimatverein SpVgg Joshofen-Bergheim, mit dem er in der vergangenen Saison den Aufstieg feierte, stets treu geblieben. Am Sonntag (15 Uhr) treffen die Schützlinge von Spielertrainer Jonas Zeller auf den TSV Inchenhofen. In unserer Serie „NR-Elferkette“ stellen wir Alexander Schmidt auf eine etwas „andere“ Art und Weise vor.

1. Berge oder Strand?

„Da fällt meine Entscheidung klar auf Berge. Zum einen bin ich schon immer gerne wandern gegangen und zum anderen gibt es dort keinen Sand, der mich stört.

2. Salat oder Steak?

„Das ist leicht: Steak natürlich! Für mich geht nichts über ein gutes Medium-Rare-Steak. Am liebsten esse ich es im Sommer frisch vom Grill mit Bratkartoffeln dazu.“

3. Bier oder Cocktail?

„Alleine schon wegen dem Geschmack wähle ich hier das Bier. Ein Cocktail ist mir da einfach zu süß. Dazu kommt noch, dass bei uns in der Mannschaft derjenige Spieler, der am Wochenende mit Bild in der Zeitung erschienen ist, dem Team etwas spendieren muss. Auch hier ist es deutlicher praktischer, einfach einen Kasten Bier mitzunehmen, als jedem Mitspieler in der Kabine einen Cocktail zu mixen (lacht).

4. Buch oder Internet?

„Im Alltag nutze ich deutlich lieber das Internet – zum Beispiel für die BFV- oder Fupa-App. Wenn ich allerdings mal einen ruhigen Moment habe, wie beispielsweise im Sommer an einem Weiher, dann greife ich auch gerne einmal zu einem guten Buch.“

5. Langschläfer oder Frühaufsteher?

„Mittlerweile bin ich ein absoluter Frühaufsteher, dennoch aber relativ lange wach. Letztlich schlafe ich selten mehr als sieben Stunden. Besonders an Spieltagen ist es mir wichtig, früh wach zu sein, um genügend Zeit zu haben, mich auf das Spiel vorzubereiten. Dies tue ich beispielsweise mit einer kleinen Fahrradtour oder einem kurzen Spaziergang.“

6. Schlager oder Techno?

„Nichts von beidem. Ich höre ausschließlich Metal.“

7. Schloßfest oder Oktoberfest ?

„Als Neuburger kann ich hier nur Schloßfest sagen. Es ist immer wieder schön, alte Bekannte aus der Schulzeit dort zu treffen und aufgrund der vierjährigen Pause ist die Vorfreude dieses Jahr besonders groß. Darüber hinaus haben wir mit der SpVgg Joshofen-Bergheim auch immer einen eigenen Stand auf dem Neuburger Schloßfest, bei dem ich selbst auch mitarbeiten werde.“

8. Samstagabend: FC Bayern oder Borussia Dortmund ?

„Als Bayern-Fan drücke ich meiner Mannschaft natürlich die Daumen und bin auch davon überzeugt, dass sie diese Partie für sich entscheiden werden. Auch wenn Thomas Tuchel nur wenige Tage Zeit hatte, halte ich ihn für einen überragenden Motivator und Trainer und gehe davon aus, dass er das Team bestmöglichst auf das Spiel eingestellt hat.“

9. VAR: Ja oder Nein?

„Nun, in einigen extremen Ausnahmefällen hat der Videobeweis gewiss seine Berechtigung. Doch wenn ich an Spiele zurückdenke, bei denen beide Teams in der Halbzeitpause noch einmal auf den Platz gebeten wurden, um einen Elfmeter nachträglich auszuführen, bin ich dann doch eher gegen den VAR. Solche Situationen würden mir als Spieler schlichtweg die Emotionen und die Motivation rauben.“

10. Kahn oder Neuer ?

„Rein spielerisch hat Manuel Neuer wahrscheinlich die Nase vorne. Doch wenn man das Gesamtpaket betrachtet, lautet meine Antwort ganz klar Olli Kahn. Er ist angeeckt, hat immer seine eigene Meinung vertreten und hatte teils sehr kuriose Szenen auf dem Platz, die ihn in meinen Augen zum perfekten, verrückten Torhüter gemach haben.“

11. Einsatz ohne Titel oder Titel ohne Einsatz?

„Grundsätzlich steht für mich, auch aufgrund meiner Rolle als Abteilungsleiter, der Teamerfolg immer an erster Stelle. Dennoch bin ich ein ehrgeiziger Sportler und wenn ich trainiere, dann möchte ich auch spielen, weswegen ich lieber regelmäßig meine Einsätze hätte und dafür keine Titel holen würde. Zum Zuschauen bleibt mir nach meiner aktiven Karriere noch genug Zeit.“