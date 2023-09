NR-Elferkette: Joshua Beric vom BSV Neuburg ist ein aufgeweckter Langschläfer

Plus Joshua Beric vom A-Klassisten BSV Neuburg verrät in der "NR-Elferkette", warum bei ihm nur Pizza und keine Pasta auf den Tisch kommt.

Mit sechs Punkten aus den ersten drei Partien ist der BSV Neuburg mehr als ordentlich in die neue Saison der A-Klasse Neuburg gestartet. Zu den absoluten Leistungsträgern der Keller/Fieber-Truppe zählt dabei Abwehrspieler Joshua Beric, dessen Team am Sonntag (15 Uhr) den FC Staudheim empfängt.

In unserer Serie NR-Elferkette stellen wir den 21-Jährigen auf eine etwas andere Art und Weise vor.