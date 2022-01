Weiß-Grüne Rakete auf Neuburgs Straßen

Plus Mit seinem Velomobil zieht Wolfgang Glöckner auf dem Weg zur Arbeit oder ins Schwimmbad viele Blicke auf sich. Bergab erreicht er im Straßenverkehr mit seinem Gefährt sogar die 90 Stundenkilometer-Marke.

Was aussieht wie eine futuristische Seifenkiste, ist das neue Fahrzeug zur 25 Kilometer entfernten Arbeit von Wolfgang Glöckner. Sein windschnittiges, weiß-grünes Velomobil ist ein absoluter Hingucker.