8:3 gegen Nürnberg: ERC Ingolstadt in Torlaune

Der ERC Ingolstadt besiegt am Freitagnachmittag beim Gäuboden-Cup in Straubing die Nürnberg Ice Tigers mit 8:3. Ein Youngster glänzt dabei sogar mit einem Hattrick.

Der ERC Ingolstadt hat am Freitagnachmittag beim Gäuboden-Cup in Straubing nicht nur sein erstes Match gewonnen, sondern zugleich auch noch die Nürnberg Ice Tigers regelrecht aus der Eishalle am Pulverturm geschossen. Dank eines furiosen zweiten Drittels mit sechs Toren – darunter ein Hattrick von Louis Brune – siegten die Panther hochverdient mit 8:3 (1:0, 6:1, 1:2). Damit treffen sie nun am Sonntag (14.30 Uhr oder 18 Uhr/Uhrzeit ist noch offen) auf den Sieger der Abendpartie zwischen Straubing und Lugano.

Gegenüber dem ersten Vorbereitungsmatch am Sonntag gegen die Iserlohn Roosters (4:6) musste French seine Aufstellung auf zwei Positionen verändern. Während Neuzugang Tye McGinn sein Debüt im Panther-Dress feierte und dabei gemeinsam mit Charles Bertrand und Marco Friedrich eine Angriffsreihe bildete, gesellte sich zu den Ausfällen von Daniel Pietta (Knieverletzung) und Colton Jobke („Nach meinem Infekt bin ich fast schon wieder bei 100 Prozent. Möglicherweise klappt es mit einem Einsatz am Sonntag.“) ganz kurzfristig noch ein dritter ERCI-Akteur hinzu – allerdings aus einem sehr erfreulichen Grund! Justin Feser hatte die Fahrt nach Straubing angetreten und auch schon das Aufwärmen auf dem Eis absolviert, ehe ein Telefonanruf aus der „Heimat“ bei den Panther-Verantwortlichen einging. Am anderen Ende war das Ingolstädter Klinikum, wo Fesers hochschwangere Ehefrau Megan unmittelbar vor der Geburt ihres ersten Kindes stand. Nach einer kurzen Dusche ging es für den werdenden Vater schnurstraks mit dem Auto zurück nach Oberbayern.

Ex-Nürnberger Marco Friedrich trifft bereits nach 31 Sekunden

Seine Teamkollegen zeigten sich indes vom unerwarteten Ausfall ihres Torjägers und der damit verbundenen Reihenumstellung wenig beeindruckt. Ganz im Gegenteil. Bereits nach 31 Sekunden lag die Hartgummischeibe zum ersten Mal hinter Ice Tigers-Goalie Andreas Jenike. Ausgerechnet der letztjährige Nürnberger Marco Friedrich hatte sich den Puck hinter dem gegnerischen Kasten „geklaut“ und diese schlitzohrig in den Slot gespielt, wo sie vom Schlittschuh eines Nürnbergers ins eigene Gehäuse trudelte.

Auch wenn es im ersten Durchgang bei diesem einzigen Treffer blieb, wirkten die Panther im Vergleich zur Auftaktpartie gegen Iserlohn in vielen Bereichen bereits deutlich verbessert. Vor allem im Defensiv-Verhalten agierte das French-Team deutlich strukturierter uns machte es somit den Franken über weite Strecken überaus schwer, überhaupt zu Möglichkeiten zu kommen. Lediglich im Powerplay versprühten die Ice Tigers Gefahr. Doch Ingolstadts Goalie Michael Garteig erwies sich bei den beiden Unterzahl-Situationen seines Teams bereits in herausragender Frühform.

Furioses zweites Drittel des ERC Ingolstadt

Was die rund 50 mitgereisten Panther-Anhänger im zweiten Abschnitt von ihrer Mannschaft zu sehen bekamen, dürfte zweifelsohne dafür gesorgt haben, dass die anschließende Moaß Bier auf dem Gäubodenfest noch besser schmeckte. Innerhalb von neun (!) Minuten wurden die fast schon bemitleidenswerten Nürnberger in sämtliche Einzelteile zerlegt. Einen großen Anteil daran hatte ein Youngster, der noch in der vergangenen Saison bei den Oberbayern kaum eine Rolle gespielt hatte: Louis Brune! Zwischen der 23. und 30. Minute gelang dem ehemaligen Angreifer sogar ein Hattrick (23./26./30.). Auch Tye McGinn (22.), erneut Marco Friedrich (30.) und Emil Quaas (31.) konnten sich bis zur zweiten Drittelsirene in die Torschützenliste eintragen, in der sich auf Nürnberger Seite nur Aaron Fox (30.) auftauchte. Nachdem beide Teams im Schlussabschnitt den Fuß vom Gaspedal nahmen, trafen „nur“ noch Tyler Sheehy (43.), Max Kislinger (59./beide Nürnberg) und Enrico Henriquez-Morales (56./Ingolstadt) zum 8:3-Endstand.

ERC Ingolstadt: Garteig – Wagner, Gnyp; Hüttl, Bodie; Marshall, Quaas; Edwards – Bertrand, Friedrich, McGinn; Brune, Stachowiak, Henriquez-Morales; Simpson, Gibbons, Krauß; Flaake, Höfflin,, Storm – Tore: 1:0 Friedrich (1.), 2:0 McGinn (22.), 3:0 Brune (23.), 4:0 Brune (26.), 5:0 Friedrich (30.), 5:1 Fox (30.), 6:1 Brune (30.), 7:1 Quaas (31.), 7:2 Sheehy (43.), 8:2 Henriquez-Morales (56.), 8:3 Kislinger (59.). – Zuschauer: 457.