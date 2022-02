Torlos gegen Sandhausen: FC Ingolstadt tritt auf der Stelle

Die Schanzer müssen coronabedingt auf einige Spieler verzichten, kommen gegen den SV Sandhausen nicht über ein 0:0 hinaus und verlieren den Relegationsplatz immer mehr aus den Augen. Was Trainer Rüdiger Rehm sagt.

Rüdiger Rehm ist derzeit wahrlich nicht zu beneiden. Abermals musste der FC Ingolstadt coronabedingt auf einige Spieler verzichten, weshalb der Trainer zur Improvisation gezwungen war. Die Mannschaft, die gegen den SV Sandhausen dann auf dem Rasen stand, versuchte kämpferisch zwar alles, allerdings fehlten die fußballerischen Mittel, um gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf über ein 0:0 hinauszukommen.

„Ich bin stolz auf die Jungs, sie haben alles rausgehauen“, sagte Rehm trotz der Nullnummer nach der niveauarmen Partie. Allzu gerne hätte er wohl die gleiche Startelf wie beim überzeugenden 5:0-Erfolg in Nürnberg in der Vorwoche ins Rennen geschickt. Doch Corona machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Aus der Startelf des Nürnberg-Spiels fehlten Patrick Schmidt, Nico Antonitsch und Filip Bilbija. Stefan Kutschke und Marcel Gaus standen weiterhin nicht zur Verfügung, auch Christian Gebauer konnte nicht mitwirken. Da insgesamt vier Außenbahnspieler ausfielen, begann mit Fabian Cavadias ein Rechtsverteidiger im rechten Mittelfeld. Defensivspieler Thomas Keller musste als Stürmer ran. Die neue Rolle wurde ihm kurzfristig zuteil, da Valmir Sulejmani beim Aufwärmen über Schmerzen klagte und daher zunächst auf der Bank saß.

FC Ingolstadt mit gutem Beginn

Trotz der Widrigkeiten begann der FC Ingolstadt gut. Keller boten sich die ersten beiden Möglichkeiten, doch seine Kopfbälle verfehlten das Ziel (3., 6.). Den Schanzern war zu Beginn anzumerken, dass sie die Punkte dringend brauchen. Sie spielten aggressiv nach vorne, setzten den Gegner unter Druck. Doch die besseren Möglichkeiten in der ersten Halbzeit hatte Sandhausen. FCI-Torhüter Dejan Stojanovic war bei Schüssen von Cebio Soukou (7.) und Erich Berko (8.) gefordert. Nach der munteren Anfangsphase verflachte die Partie zunehmend. In den Sechzehnern passierte nichts, beide Mannschaften setzten bei schwierigen Bodenverhältnissen auf lange Bälle. „Im Unterschied zum letzten Spiel ist der Gegner viel tiefer gestanden, hat abwartender agiert“, sagte Merlin Röhl. „Sie haben uns mit ihren langen Bällen die Stärke der Vorwoche genommen, als wir nach Ballgewinnen im Zentrum schnell umschalten konnten.“ Dadurch habe sich ein zerfahrenes Spiel entwickelt.

FC Ingolstadt: Sarpei kassiert Platzverweis

Die Partie wurde in der zweiten Halbzeit nicht besser. Sandhausen stand in der Defensive sicher, den Schanzern fiel nichts ein. Torraumszenen blieben Mangelware. Ein Kopfball von Dennis Diekmeier war die einzige Annäherung der Gäste (61.). In der Schlussphase schwächten sich die Ingolstädter selbst. Der wegen eines taktischen Fouls bereits verwarnte Hans Nunoo Sarpei langte seinem Gegenspieler ins Gesicht und sah die Gelb-Rote Karte (72.). „Eine Fehlentscheidung“, sagte Rehm zur Szene, „das war nie und nimmer eine Rote Karte.“

In Unterzahl hatte der FCI im Anschluss seine beste Szene des Spiels. Dominik Franke schlenzte vom linken Strafraumeck mit seinem schwächeren rechten Fuß auf den langen Pfosten. Doch der Ball landete am Innenpfosten (75.). „Das Quäntchen Glück würde uns mal guttun, das hätten wir uns auch verdient“, sagte Rehm. In den letzten Minuten war der FCI bemüht, trotz Unterzahl die drei Punkte einzufahren. Dafür brachte Rehm sogar Fatih Kaya, der nach dreimonatiger Verletzungspause erst zwei Trainingseinheiten absolviert hatte. „Eigentlich ist es tödlich, ihn schon zu bringen. Der Junge muss erst aufgebaut werden.“ Aber die aktuelle Konstellation hätte ihm kaum eine andere Wahl gelassen, so Rehm. „Fatih kann immer mal richtig stehen.“ Dies tat er allerdings in diesem Spiel nicht mehr. Die besseren Möglichkeiten auf den Siegtreffer hatte Sandhausen. Marcel Ritzmeier (86.) und Pascal Testroet (89.) kamen zu Abschlüssen, vergaben aber jeweils.

FC Ingolstadt: Rückstand wird größer

Letztlich wusste Rehm, dass die Schanzer im Spiel nach vorne zu harmlos waren. „Wir konnten uns in den Duellen nicht durchsetzen, waren nicht zweikampfstark, die Durchschlagskraft hat gefehlt.“ Leidenschaft, Wille und Einstellung hätten gestimmt, aber es fehlte schlicht die Qualität. „Wir müssen mehr Chancen kreieren, hatten mit dem Ball zu wenige Ideen“, meinte Röhl.

Zufrieden konnte der FC Ingolstadt hingegen mit dem Defensivverhalten sein. Nikola Stevanovic, der Antonitsch ersetzte, und Visar Musliu überzeugten in der Innenverteidigung, ließen kaum etwas zu. „Wir haben jetzt in der Rückrunde dreimal zu Null gespielt“, sagte Rehm. „Eigentlich ist das gut.“ Aber in der aktuellen Lage helfe dies nicht weiter, Siege seien dringend nötig.

Durch die Nullnummer verpasste es der FC Ingolstadt, den Zehn-Punkte-Rückstand auf den SV Sandhausen zu verkürzen. Die Ausgangslage hat sich zudem verschlechtert, weil Fortuna Düsseldorf den FC Schalke 04 überraschend mit 2:1 besiegte. Damit haben die Schanzer nun neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Dennoch gibt sich Rehm kämpferisch: „Wir lassen die Köpfe nicht hängen, werden bis zum 34. Spieltag alles geben.“

FC Ingolstadt 04 Stojanovic – Heinloth, Stevanovic (71. Röseler), Musliu, Franke – Cavadias (70. Neuberger), Sarpei, Röhl, Pick – Keller (46. Sulejmani), Eckert Ayensa (81. Kaya) SV Sandhausen Drewes – Diekmeier, Dumic, Schirow, Okoroji – Trybull – Soukou (77. Esswein), Zenga (77. Ritzmaier), Bachmann (90.+1 Deville), Berko (78. Kutucu) – Testroet

Schiedsrichter Lasse Koslowski (Berlin) – Zuschauer 4247 – Gelb-Rote Karte Sarpei (72./wiederholtes Foulspiel).