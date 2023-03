0:2 in Zwickau: Guerino Capretti beim FC Ingolstadt vor dem Aus

Nach der 0:2-Niederlage des Fußball-Drittligisten FC Ingolstadt beim Abstiegskandidaten FSV Zwickau wackelt der Stuhl des Chefcoaches gewaltig. Auch Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer steht in der Kritik.

Auch gegen den Tabellenvorletzten gelang dem FC Ingolstadt nicht die Trendwende in der 3. Liga. In Zwickau verloren die Schanzer mit 0:2 und sind damit seit fünf Begegnungen sieglos. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt damit nur noch sieben Punkte.

Pikant: Nach dem Spiel standen Trainer, Spieler und Funktionäre für Interviews nicht zur Verfügung. Nachdem die Schanzer ihre Niederlagenserie fortsetzten und der Aufsichtsrats-Vorsitzende Karl Meier bereits vor zwei Wochen ankündigte, jede Position im Verein zu hinterfragen, dürfte die neuerliche Pleite personelle Konsequenzen haben. Vor allem der Stuhl von Chefcoach Guerino Capretti wackelt gewaltig. Aber auch Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer steht im Zentrum der Kritik.

Ingolstadts Anfangself auf zwei Positionen verändert

Capretti veränderte seine Startelf auf zwei Positionen. Visar Musliu und Rico Preißinger rückten für Donald Nduka und den gelb-rotgesperrten Valmir Sulejmani in die Anfangself. Den besseren Start erwischten die Hausherren, die den Weg nach vorne suchten, sich allerdings zunächst keine guten Chancen erarbeiten konnten. In der 26. Minute hatte Pascal Testroet mit einem Schuss aus zwölf Metern die erste Gelegenheit für den FCI. Die Partie war geprägt von vielen Zweikämpfen und Gelben Karten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hätten beiden Teams in Führung gehen können. In der 40. Minute schoss Jalen Hawkins knapp am Kasten vorbei. Ingolstadts Schlussmann Marius Funk musste drei Minuten später Max Jansens Flanke, die zum Torschuss wurde, abwehren.

Nach dem Wiederanpfiff präsentierte sich der FCI aktiver und drängte auf die Führung. Erst verfehlte Testroets Schuss aus acht Metern knapp das Gehäuse (52.). Zwei Minuten später zwang Marcel Costly mit seinem Schuss Zwickaus Schlussmann Johannes Brinkies zu einer Parade. Die Oberbayern machten weiter Druck und die Führung schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Patrick Schmidt köpfte nach einer Flanke von Costly an die Latte. Der Nachschuss wurde von Zwickaus Torwart Johannes Brinkies entschärft. Bei der anschließenden Ecke hielt Brinkies mit einer starken Parade – nach einer Direktabnahme von Butler – die Sachsen im Spiel. Der FCI-Youngster ließ in der 70. Minute abermals eine Chance liegen.

Zwickau erzielt spät einen Doppelpack

Die Partie steuerte nun auf ein torloses Remis zu. Doch Zwickau bündelte nochmals seine Kräfte für die Schlussphase. In der 78. Minute schoss Zwickaus Noel Eichinger noch knapp drüber. Kurz vor dem Schlusspfiff bestrafte die schlechteste Offensive der Liga den Chancenwucher der Schanzer. Nach einer Ecke köpfte Robin Ziegele zur Führung ein. Wieder hatte der FCI ein Standard-Gegentor kassiert! Rico Preißinger vergrößerte die Sorgen des Trainerteams für die kommende Woche: Er holte sich in der Nachspielzeit die Ampel-Karte ab. In der vierten Minute der Nachspielzeit spielte Jan-Marc Schneider Visar Musliu aus und traf ins linke Eck zum 2:0. (mit AZ)





FSV Zwickau: Brinkies – Butzen, Löhmannsröben (62. Eichinger), Frick – Göbel, Ziegele, Jansen, Voigt – Möker – Gómez (88. Schneider), D. Baumann (78. Könnecke).

FC Ingolstadt 04: Funk – Neuberger, Brackelmann (73. Schröck), Musliu, Costly – Preißinger, Linsmayer – Bech (83. Doumbouya), P. Schmidt, Kopacz (41. Butler) – Testroet.

Tore: 1:0 Ziegele (89.), 2:0 Schneider (90.+4). – Gelb-Rot: Preißinger (90.+2/Ingolstadt). – Schiedsrichter: Alexander Sather (Grimma). – Zuschauer: 4040.