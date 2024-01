Akku eines E-Bikes löst einen Garagenbrand aus

In Stammham ist der Akku eines Elektro-Fahrrads in Brand geraten. Das Feuer griff schnell auf das Dach der Garage über.

Am späten Dienstagnachmittag ist das Ladegerät eines E-Bikes in Stammham in Brand geraten. Jetzt ermittelt die Kripo. Wie die Polizei mitteilt, war ein 49-jähriger Stammhamer um kurz nach 18 Uhr in seiner, als sich der Fahrradakku, der auf einer Werkbank lag, entzündet hat.

Die Flammen griffen auf die Garage in Stammham über

Die Flammen griffen auf das Inventar der Garage über und zerstörten das Dach fast vollständig. Feuerwehren aus umliegenden Orten löschten den Brand. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt laut Polizei im mittleren fünfstelligen Eurobereich. (AZ)

