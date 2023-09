Mann flüchtet vor Polizei in die Donau: Jetzt wurde seine Leiche gefunden

Ein 35-Jähriger ist in Vohburg vor der Polizei geflohen und in der Donau verschwunden. Jetzt wurde seine Leiche bei Bad Abbach aus dem Wasser geborgen.

Der 35-Jährige, der in der vergangenen Woche bei Vohburg in der Donau verschwunden ist, wurde nun tot aufgefunden. Ein Zeuge hatte den hilflosen Mann am vergangenen Montagabend in der Donau bei Vohburg gesichtet. Am vergangenen Samstag wurde bei Bad Abbach eine Wasserleiche aus dem Lengfelder Altwasser geborgen.

Mann verschwindet in Vohburg in der Donau: Nun wurde der Vermisste tot aufgefunden

Die Kriminalpolizei Landshut hat daraufhin die Ermittlungen zur Identität und zur Todesursache aufgenommen. Die Identifizierung ergab laut Polizei, dass es sich bei der toten Person zweifelsfrei um einen 35-jährigen Mann aus dem Landkreis Kelheim handelt. Dieser war am vergangenen Montag, während einer Personenkontrolle durch die Polizeiinspektion Geisenfeld in Vohburg, geflüchtet. Umgehend eingeleitete, umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Mann waren ergebnislos.

Der Grund der Flucht ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. Eine Obduktion zur Klärung der genauen Todesursache wurde für den Dienstag terminiert. Bislang ergaben sich laut Angaben der Polizei jedoch keine Hinweise auf eine fremde Gewalteinwirkung. (AZ)

Lesen Sie dazu auch