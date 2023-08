Person geht in der Donau unter: Suchaktion bisher ohne Erfolg

In Vohburg geht am Montagabend eine Person in der Donau unter. Eine große Suchaktion verläuft bislang ohne Erfolg. Die Einsatzkräfte setzen die Suchmaßnahmen fort.

In Vohburg ist eine Person in der Donau verschwunden. Zwei Zeugen, die sich laut Angaben der Polizei am Campingplatz an der Donau befanden, konnten am Montag gegen 21.45 Uhr Hilfeschreie aus Richtung des Flusses vernehmen. Sie verständigten daraufhin den Notruf. Unmittelbar darauf konnte einer der beiden Zeugen eine männliche Person in der Donau erkennen, die jedoch wenig später in der Mitte des Flusses unterging.

Vohburg: Mann geht in der Donau unter, jetzt läuft Suchaktion

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr sowie der Wasserwacht leiteten sofort größere Suchmaßnahmen ein, die jedoch ohne Erfolg verliefen. Insgesamt waren bis zu 100 Einsatzkräfte in die Suchmaßnahmen, die bis nach Mitternacht andauerten, eingebunden. Problematisch war die hohe Fließgeschwindigkeit der Donau aufgrund der Regenfälle der vergangenen Tage.

Möglicherweise handelt es sich bei der vermissten Person um einen 35-Jährigen, der kurz zuvor in der Vohburger Donaustraße durch eine Polizeistreife einer Personenkontrolle unterzogen worden ist, jedoch noch während der Kontrolle in nördliche Richtung flüchtete und aufgrund der Dunkelheit nicht mehr festgestellt werden konnte, teilt die Polizei mit. Mögliche Zusammenhänge beziehungsweise der Grund seiner Flucht sind Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. Am Dienstag setzt die Polizei die Suchmaßnahmen an der Donau fort, unter anderem kommt eine Drohne zum Einsatz. (AZ)

