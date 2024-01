Unbekannte sprengen Briefkasten mit Böller

In der Silvesternacht haben in Vohburg Unbekannte einen Briefkasten gesprengt. Die Polzei sucht Zeugen. Wer hat etwas gesehen?

Bislang unbekannte Täter sprengten in der Nacht von Sonntag auf Montag mittels Silvesterböllern den Briefkasten eines Anwesens in der Straße Am Burggraben in Vohburg. Dieser wurde dabei völlig zerstört, der Schaden beläuft sich auf mindestens 50 Euro, berichtet die Polizei. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer hierzu Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Dienststelle in Geisenfeld unter Telefon 08452/7200 in Verbindung zu setzen. (AZ)