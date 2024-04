Wagenhofen

vor 33 Min.

Bürgerversammlung Rohrenfels: Ärger um Funkmast und eine bittere Absage

Vor knapp 40 Zuhörerinnen und Zuhörern berichtet Manuela Heckl in der Bürgerversammlung über die aktuellen Themen in der Gemeinde Rohrenfels.

Plus Bei der Bürgerversammlung in Rohrenfels stehen vor allem die Themen Abwasser und Mobilfunk im Fokus. Und in Sachen Windenergie hat Rathauschefin Manuela Heckl keine frohe Kunde.

Von Katrin Kretzmann

"Schön, dass so viele gekommen sind", freute sich Manuela Heckl am Donnerstagabend. Knapp 40 Interessierte waren zur Bürgerversammlung ins Sportheim des SV Wagenhofen gekommen, um der Rohrenfelser Rathauschefin und ihrem Bericht über die Gemeinde zu lauschen. Neben einem Rück- und Ausblick standen dabei vor allem die Themen Abwasserbeseitigung und ein geplanter Mobilfunkmast im Fokus - und bei Letzterem wurde der Ton im Saal rauer.

Merklich stolz ist Manuela Heckl auf das Kinderhaus St. Elisabeth. Im Februar 2022 wurde der Erweiterungsbau fertiggestellt, einen Monat später zogen die Krippenkinder ein. Im Anschluss wurde das Bestandsgebäude saniert und im September vergangenen Jahres "konnten wir endlich die Einweihung feiern", so die Bürgermeisterin, die noch einmal die einmalige Besonderheit der Einrichtung im gesamten Landkreis hervorhob: - ein Kneippraum -. "Ich rate Ihnen allen, zum nächsten Tag der offenen Türe zu kommen, es ist wirklich toll." Aktuell besuchen 89 Kinder die Einrichtung, ab dem kommenden Kindergartenjahr werden es 101 sein. "Alle Kinder haben einen Platz gekommen." Den Erziehermangel merke man zwar auch in der 1669-Einwohner-starken-Gemeinde. "Wir haben aber gerade das große Glück, dass wir immer wieder Initiativbewerbungen bekommen", so Heckl.

