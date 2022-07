Großeinsatz am Weiher: Vermisste sitzt mit drei Promille in der Wirtschaft

Zu einer Vermisstensuche waren die Rettungskräfte nach Weichering ausgerückt. Dann stellte sich heraus: Die Frau sitzt wohlbehalten in der Wirtschaft - mit drei Promille.

Eine große Suchaktion fand am Mittwochnachmittag in Weichering statt. Weil eine 46-jährige Frau stundenlang nicht vom Baden am Weiher zurückgekehrt war, wurden die Rettungskräfte, darunter auch die Taucher der Ingolstädter Berufsfeuerwehr, alarmiert. Sie suchten das ganze Gebiet rund um den Weicheringer Weiher ab - zunächst ergebnislos.

Doch irgendwann wurde die Frau dann wohlbehalten entdeckt. Und zwar nicht am oder im See, sondern in der Wirtschaft. Die Zeit hatte sie offenbar nicht zum Baden, sondern zum Trinken genutzt. Die Polizei berichtet von rund drei Promille, die ein Alkoholtest ergeben hat.