Wird das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen neu gebaut oder saniert?

Plus Im Laufe des Jahres könnte eine Entscheidung fallen. Aktuell prüft das Gesundheitsministerium, welche Förderquote es für die beiden Varianten gebe.

Wird das Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen neu gebaut oder saniert? Noch kann diese Frage nicht beantwortet werden, doch das Planungsverfahren dazu hat vor Kurzem begonnen. Wie Krankenhaus-Geschäftsführer Holger Koch am Donnerstag den Kreistagsmitgliedern berichtete, wurde unlängst der Antrag auf Bedarfsfeststellung beim bayerischen Gesundheitsministerium eingereicht. Er ist Grundlage dafür, wie das Ministerium die Auslastung des Kreiskrankenhauses einschätzt und welche Bettenzahl daraus resultiert. Das Ergebnis beeinflusst wiederum die Höhe der Förderung und damit die (aktuell noch unbekannten) Kosten für einen Neubau oder eine Sanierung.

Die Auslastungsquote des Krankenhauses spielt eine maßgebliche Rolle für die Finanzierung der Einrichtung. Diese kontinuierlich zu steigern, ist deshalb das oberste Ziel von Holger Koch. Die Entwicklung seit der Corona-Pandemie sei positiv, sagte er. Waren 2019 im Schnitt 62 Prozent der Betten belegt, sind es aktuell über 70 Prozent. Durch die Ausweitung der Gefäßchirurgie und mehr Patienten in der akutgeriatrischen Abteilung soll die Zahl weiter gesteigert werden.