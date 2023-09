Unfall: 82-Jähriger Traktorfahrer übersieht Auto

Ein 82-jähriger Traktorfahrer hat beim Abbiegen auf einen Feldweg in der Nähe von Workerszell ein Auto übersehen. Die Unfallbeteiligten hatten Glück im Unglück.

Leichte Verletzungen erlitten vier Personen am Dienstmorgen beim Zusammenstoß eines Traktors mit einem Auto. Gegen 8.20 Uhr fuhr ein 82-Jähriger aus dem Gemeindebereich Schernfeld von Workerszell in Richtung Seuversholz. Auf halber Strecke wollte er nach links in einen Feldweg abbiegen. Hierbei übersah er ein entgegenkommendes Auto, das mit drei Personen, darunter ein drei Monate alter Säugling und ein dreijähriges Kleinkind, besetzt war. Beide Unfallbeteiligte sowie die beiden Kinder wurden nur leicht verletzt, berichtet die Polizei. Der Unfallverursacher wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik Neuburg gebracht. Die Unfallgeschädigte und ihre beiden Kinder wurden mit dem Rettungswagen in die Klinik Eichstätt gebracht. Der Traktor war noch fahrbereit und wurde von Angehörigen von der Unfallstelle entfernt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, berichtet die Polizei. Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Verkehrsregelung wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Pollenfeld übernommen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 20.500 Euro. (AZ)