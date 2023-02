Putin soll an Abschuss von Flug MH17 beteiligt gewesen sein

2014 wurde das Passagierflugzeug MH17 über der Ostukraine abgeschossen. Nach Erkenntnissen von internationalen Ermittlern hat Wladimir Putin dabei eine aktive Rolle gespielt.

Der russische Präsident Wladimir Putin soll nach Erkenntnissen eines internationalen Ermittlerteams am Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 beteiligt gewesen sein. Das teilten die Ermittler am Mittwoch in Den Haag mit. Zu dieser Erkenntnis sei man aufgrund von abgehörten Telefongesprächen gekommen.

Abschuss des Flugs MH17 im Jahr 2014: "Aktive Rolle" Putins

Beim Abschuss des Flugs MH17 am 17. Juli 2014 kamen alle 298 Menschen an Bord ums Leben. Die Passagiermaschine von Malaysia Airlines war von Amsterdam nach Kuala Lumpur unterwegs. Sie wurde von einem russischen Raketensystem abgeschossen. Laut den Ermittlern gebe es starke Anzeichen, dass Wladimir Putin die Lieferung dieses Raketensystems persönlich angeordnet habe.

Bereits im November 2022 hat ein Gericht in den Niederlanden drei prorussische Separatisten zu lebenslanger Haft verurteilt. (mit dpa)