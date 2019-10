vor 17 Min.

1000 Euro für den Urlaub und die Enkel

Gertrud Wolf hat bei unserem Gewinnspiel abgeräumt. Es ist nicht ihr erster Gewinn

Gertrud Wolf saß in ihrem Keller und nähte gerade an der Kleidung eines ihrer Enkelkinder, als sie den Anruf erhielt, dass sie beim RN-Gewinnspiel gewonnen hat. „Blumenerde“ war das richtige Lösungswort. „Die Rätsel sind ja nicht besonders schwer. Bei dem musste ich aber einmal kurz nachdenken“, sagt die 68-Jährige.

Die Rentnerin aus Birkhausen hat schon häufiger beim Gewinnspiel unserer Zeitung mitgemacht. „Immer wenn ich weiß, dass ich am Nachmittag zu Hause bin, rufe ich an“, erzählt sie. Beim Zeitungsrätsel hat sie bisher noch nicht gewonnen, wohl aber bei anderen Gewinnspielen. So gewann Gertrud Wolf sogar schon einmal 10000 Euro. „Damals ist gerade unsere Waschmaschine kaputt gegangen, da war das wunderbar“, berichtet Wolf. Bei einer Messe in Augsburg gewann sie bei einer Firma, die die Stromrechnung der Wolfs für ein Jahr übernommen hat. Gertrud Wolf schildert, dass ihr Mann Ottmar eher selten mitmache. „Man rechnet ja nicht damit, dass man gewinnt“, sagt Ottmar Wolf.

Bald fährt das Paar nach Fuerteventura in den Urlaub. „Jetzt können wir noch einen Ausflug machen“, sagt die Gewinnerin. Auch ihre vier Enkelkinder werden ein bisschen was von dem Gewinn abbekommen. Und für einen Wellness-Urlaub im Frühjahr bleibe vielleicht auch noch etwas übrig.

Die Rieser Nachrichten lese sie schon lange. Wenn sie morgens die Zeitung bekommt, macht Gertrud Wolf als erstes das Sudoku, denn das Rätseln macht ihr großen Spaß. Danach liest sie den Lokalteil.

In ihrer Freizeit sind Ottmar und Gertrud Wolf sehr aktiv, machen viel Sport. „Seit wir in Rente sind, gehen wir drei Mal die Woche ins Fitnessstudio“, sagt die 68-Jährige.

