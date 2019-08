vor 19 Min.

107 Jahre alte Dampflok zu sehen

Ferien-Dampftage am Wochenende in Nördlingen

Ein besonderes Exponat aus dem Bestand des Vereins Bayerisches Eisenbahnmuseum in Nördlingen wird am kommenden Wochenende, 24. und 25. August, den Besuchern während der Ferien-Dampftage im Betrieb gezeigt: die 107 Jahre alte Dampfspeicherlok 6601. Das Eisenbahnmuseum ist an beiden Tagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Am 29. Februar 1912 verließ die kleine Dampfspeicherlok mit der Fabriknummer 6601 die Werks-hallen der Lokomotivfabrik Krauss & Comp. und wurde an die Stadt München ausgeliefert. Es handelt sich um eine sogenannte Dampfspeicherlok, deren Kessel mit 13 bar Dampf aufgepumpt wurde. Aus diesem Vorrat konnte einige Stunden ohne Rauch und Ruß die Arbeit verrichtet werden.

Die Beförderung der Kohlenwagen vom Güterbahnhof Schwabing zum Schwabinger Krankenhaus war Aufgabe der Dampfspeicherlok, die sie klaglos erledigte, bis genau 60 Jahre nach der Inbetriebnahme am 29. Februar 1972 ihre Abschiedsfahrt stattfand. Nach Abbau der Heizwerkanlagen blieb die Lok im Gewahrsam der Stadt München und diente als Anschauungsobjekt in einem Ausbildungszentrum. Kleinere Umbauten ermöglichten dazu den Antrieb mit Druckluft.

Im Winter 2018/19 erhielt die 6601 in den Museumswerkstätten in Nördlingen eine betriebsfähige Aufarbeitung. Nach vielen hundert ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden und einer abschließenden, erfolgreichen technischen Prüfung durch den Sachverständigen konnte die kleine Schwabinger Dampfspeicherlok nach über 45 Jahren und noch rechtzeitig zur großen Festveranstaltung, zum 50-jährigen Vereinsjubiläum (30. Mai bis 2. Juni 2019), wieder in Betrieb genommen und im Museumsbahnbetriebswerk Nördlingen als weitere Attraktion unter Dampf präsentiert werden. Sie ist die älteste betriebsfähige Dampfspeicherlok Deutschlands. (pm)

Bayerisches Eisenbahnmuseum, Am Hohen Weg 6a,

Nördlingen, Telefon 09081/24309

www.bayerisches-eisenbahnmuseum.de

