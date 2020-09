vor 50 Min.

15-Jähriger mit Drogen und Waffen in Nördlingen erwischt

In Nördlingen hatte ein 15-Jähriger Drogen und Waffen bei sich.

In Nördlingen war ein 15-Jähriger im Besitz von Drogen und mehreren Waffen. Daraufhin wurde das Zimmer des Jungen von der Nördlinger Polizei durchsucht.

Zwei Polizisten haben am Montagabend Am Hohen Weg in Nördlingen bei einer Gruppe von drei Jugendlichen deutlichen Marihuanageruch festgestellt. Die Beamten konnten beobachten, wie einer der drei Jungen noch schnell mehrere Gegenstände ins Gebüsch warf. Nach Angaben der Polizei Nördlingen handelte es sich dabei um zwei Päckchen Amfetamin, ein Päckchen Marihuana und ein Einhandmesser. Der Jugendliche selbst führte Drogenutensilien sowie einen Schlagstock mit sich.

Wie die Polizei mitteilt, wurde das Handy des 15-Jährigen sichergestellt und sein Zimmer im Beisein der Mutter durchsucht. Weiteres Material konnte jedoch nicht aufgefunden werden. (pm)

