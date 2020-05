10:32 Uhr

25-Jähriger wird bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Mann wurde bei einem Unfall in Nördlingen verletzt.

Einer Frau wurde in Nördlingen die Vorfahrt genommen, weshalb zwei Autos zusammenstießen.

In der Hofer Straße in Nördlingen hat sich am Freitag gegen 18.20 Uhr ein Unfall mit einem Verletztem ereignet. Nach Angaben der Polizei soll ein 25-Jähriger eine 60-jährige Fahrerin übersehen haben. Sie war vorfahrtsberechtigt auf der Hofer Straße unterwegs, er wollte diese überqueren.

Bei dem Verkehrsunfall wurde der 25-Jährige leicht verletzt und die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. RN

