vor 33 Min.

36-Jähriger Nördlinger verpasst anderem Betrunkenen ein blaues Auge

Die Polizei berichtet von einem Fall von Körperverletzung in einem Nördlinger Stadtteil. Die Beteiligten sollen größere Mengen Alkohol getrunken haben.

In einem Nördlinger Ortsteil ist es im Laufe der Nacht auf Samstag zu einem handfesten Streit unter Betrunkenen gekommen. Gegen 0.45 Uhr sollen sich zwei 27 und 36 Jahre alte Nördlinger geprügelt haben. Die beiden sollen laut Polizei zuvor gemeinsam eine größere Menge an Alkohol getrunken haben und gerieten dann in Streit.

Der ältere der beiden schlug dem Jüngeren ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt ein Hämatom am Auge und musste ärztlich behandelt werden. Beide Personen waren erheblich alkoholisiert. (pm)

