vor 50 Min.

39-Jährige beschallt Nachbarn mit Weihnachtsmusik

Eine Frau hat am Dienstag in Nördlingen über mehrere Stunden hinweg lautstark Weihnachtslieder abgespielt. Die Polizei beendete die Ruhestörung schließlich.

Eine 39-Jährige hat am Dienstag in Nördlingen ihre Nachbarn mehrere Stunden lang mit lautstarken Weihnachtsliedern beschallt. Gegen 22.30 Uhr rückten Beamte wegen der Ruhestörung aus. Bereits seit der Mittagszeit habe die Frau laute Weihnachtsmusik gespielt, die nicht nur für die Mitbewohner ihres Wohnblocks zu hören war, sondern auch für die angrenzende Nachbarschaft, so die Mitteilung der Polizei.

Die Frau, die laut Angaben der Polizei alkoholisiert war, zeigte sich uneinsichtig. Die Beamten nahmen ihr daraufhin CD-Player samt Verstärker weg. Zudem muss sie mit einer Anzeige wegen Ruhestörung rechnen. sli

