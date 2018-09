12:05 Uhr

39-Jähriger unterschätzt Abstand zu anderem Fahrzeug

Der Autofahrer wollte von der Wemdinger Straße auf die B 25 abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Ein 39-jähriger Autofahrer hat den Abstand zu einem anderen Wagen unterschätzt und einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 39-Jährige am Mittwoch auf der Wemdinger Straße in Nördlingen. Von dort wollte er auf die B 25 auffahren. Dabei unterschätze er den Abstand eines anderen Autos, das die B 25 in Fahrtrichtung Möttingen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 9000 Euro. (pm)

