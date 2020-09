vor 10 Min.

71-Jähriger belästigt zwei Frauen in Bus und an Bahnhof

In einem Bus nach Aalen und am dortigen Bahnhof soll ein älterer Mann Frauen belästigt haben. Die Polizei sucht nach den Geschädigten.

In einem Bus zwischen Bopfingen und Aalen hat ein Fahrgast am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr beobachtet, wie ein älterer Mann eine Frau belästigt hat. Laut Polizei saß der Senior hinter einer Mitfahrerin, als er ihr ins Haar fasste und sie mehrfach am Oberkörper berührte. Am Bahnhof in Aalen angekommen, soll der Mann eine weitere Frau belästigt haben. Er sprach sie laut Polizei an, lud sie zum Kaffee ein und umarmte sie gegen ihren Willen. Beide Frauen zeigten den Vorfall nicht bei der Polizei an.

Polizei trifft an Bahnhof auf den 71-Jährigen

Nach der Anzeigenerstattung des Fahrgasts wurde der 71-Jährige von der Polizei am Bahnhof angetroffen. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Betroffene werden gebeten, sich bei der Polizei Aalen unter Telefon 07361/5240 zu melden. Beim ersten Opfer handelte es sich laut Polizei um eine etwa 50-jährige Frau mit kurzen blond-grauen Haaren, die mit dunklen Jeans und bunter Bluse bekleidet war. Die Geschädigte am Busbahnhof war etwa 20 bis 30 Jahre alt und mit einem orangen T-Shirt und einer Stoffhose bekleidet. (pm)

