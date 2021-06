Feuerwehr muss 60-Jährigen aus Auto befreien

Bei einem Unfall im Aalener Stadtbezirk Ebnat sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein Mann kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Ein Unfall hat sich am Montagmorgen in Ebnat in Aalen ereignet. Ein 60-Jähriger befuhr die L1084 von Unterkochen in Richtung Ebnat. Kurz vor Ebnat geriet er gegen 4.45 Uhr auf die Gegenfahrspur, wie die Polizei mitteilt, dort stieß er mit einem anderen -Fahrer zusammen.

Dessen Pkw sei in den Straßengraben geschleudert worden, zwei Insassen wurden leicht verletzt. Der Verursacher prallte gegen die Fassade eines Gebäudes, wie es im Polizeibericht heißt. Der schwerverletzte 60-Jährige musste durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (pm)