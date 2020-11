06:00 Uhr

Abgesagt: Nun auch kein Wintermarkt in Oettingen

Der verkaufsoffene Sonntag am 29. November fällt aus. Die Werbegemeinschaft verweist dennoch auf die regionalen Händler.

Erneut machen die Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung der Werbegemeinschaft und der Stadt Oettingen einen Strich durch die Rechnung. Nach dem Herbstmarkt im Oktober müsse nun auch der für den 29. November geplante Wintermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag abgesagt werden, schreibt die Tourist-Information in einer Pressemitteilung. Angesichts der Corona-Lage im Landkreis sähen Bürgermeister Thomas Heydecker und die Verantwortlichen der Werbegemeinschaft von dem Einkaufs-Ereignis ab.

Lieferservice durch den Storchen-Express

So gerne die Einzelhändler wie auch die Marktfieranten den Marktbesuchern ein schönes und vielfältiges Angebot präsentiert hätten, müsse doch den besonderen Umständen Rechnung getragen werden. Bürgermeister Heydecker appelliert jedoch an die Bevölkerung, den örtlichen Geschäften in dieser schwierigen Zeit weiterhin die Treue zu halten und vor Ort einzukaufen. Gerne könne auch der exklusive Lieferservice der Oettinger Werbegemeinschaft, der Storchen-Express, in Anspruch genommen werden.

Genaueres dazu ist unter www.oettingen-erleben.de nachzulesen. Alle Beteiligten würden nun mit großer Hoffnung den Märkten im kommenden Jahr entgegensehen und sich bereits jetzt darauf freuen, alle Gäste und die treuen Kunden wieder vor Ort willkommen heißen zu dürfen, so die Pressemitteilung weiter. (pm)

Lesen Sie auch:

Aus dem Archiv:

Themen folgen