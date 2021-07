Abi 2021 am THG Nördlingen: Bester Schnitt, seit es das G8 gibt

Am Nördlinger Theodor-Heuss-Gymnasium werden 97 Abiturientinnen und Abiturienten verabschiedet. Zwei Schülerinnen erreichen den Traumschnitt von 1,0.

Bundesweit ist in diesem Jahr das Abimotto „Die Schule war öfter dicht als wir“ die unumstrittene Nummer 1. Auch am Nördlinger Theodor-Heuss-Gymnasium haben die Abiturienten mit Blick auf die Schulschließungen wegen der Corona-Pandemie dieses Motto gewählt, im Emblem dem Namensgeber Theodor Heuss einen Mund-Nasen-Schutz übergezogen, so eine Pressemitteilung der Schule.

Bereits der Gottesdienst, den die Q12-Schüler gemeinsam mit ihren Religionslehrern Derek Zückert und Alexander Ott vorbereitet hatten, stand unter diesem Motto. Zugleich ging es in Anspiel, Predigt und Fürbitten ebenso um die Ungewissheit, die der Abiturjahrgang 2021 bereits durch die vergangenen Monate kennt, die aber auch in Zukunft – nicht nur pandemiebedingt – auf ihn wartet. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von einem Posaunenquartett, bestehend aus den Abiturienten Julius Bibl, Christoph Bichelmeir, Johanna Gehring und Lotte Leberzammer, sowie der Orgelbegleitung durch Simone Funk.

Abi 2021 am THG Nördlingen

Im Anschluss fand in der Hermann-Keßler-Halle für die 97 Abiturientinnen und Abiturienten die offizielle Zeugnisübergabe statt. Die Absolventen wurden dabei jeweils von maximal zwei Gästen begleitet. Nach einem beschwingten „Jumpin’ at the woodside“ der Bigband unter der Leitung von Andreas Nagl begrüßte die stellvertretende Schulleiterin, Dr. Renate Rachidi, die Gäste herzlich und wünschte den Abiturienten: „Bewahrt euch trotz des Dichtmachens eine Offenheit.“

Oberbürgermeister David Wittner ging in seinem Grußwort darauf ein, dass der Tag des Abiturs Abschluss und Anfang zugleich sei, der Freude, Erleichterung und Ungewissheit bedeute. Auch der neu gewählte Vorsitzende des Elternbeirats, Axel Lumper, gratulierte den Abiturienten, die ihre Reifeprüfung in einer so besonderen Zeit abgelegt haben. Schulleiter Robert Böse erklärte daraufhin, dass er bei seiner Recherche zum Abimotto lediglich unterschiedliche Resultate zum Thema „Dichte“ im Sinne von Klebstoff oder Bebauungsdichte gefunden habe, sodass er für seine Ansprache den Umweg über das Thema der Krise nehmen musste. Daher stellte er sie unter einen Ausspruch von Viktor Frankl: „Äußere Krisen bedeuten die große Chance, sich zu besinnen.“

Abizeugnisse am Nördlinger Gymnasium überreicht

Diese Rückbesinnung habe nicht nur die Abiturientinnen und Abiturienten in ihren letzten beiden Schuljahren betroffen, sondern richte sich auch an die gesamte Gesellschaft hinsichtlich der Friedens- und Umweltpolitik weltweit. „Auf diese Weise ist für alle ein Neubeginn nach Ende der Pandemie möglich“, machte Böse deutlich. Nach einer weiteren Einlage der Bigband mit „Burritos to go“ erfolgte der Höhepunkt der Veranstaltung, die Übergabe der Abiturzeugnisse an den Jahrgang mit dem besten Gesamtschnitt seit Einführung des achtjährigen Gymnasiums. Die beiden besten Absolventinnen waren mit einem Traumschnitt von 1,0 Johanna Gehring und Sophia Stiller.

Lesen Sie dazu auch

Stellvertretend für ihren Jahrgang hielten Hannah Meißler und Christoph Bichelmeir die Abiturrede, in der sie humorvoll nicht nur die vergangenen Jahre, geprägt von Generalsanierung, Digitalisierung und verschiedenen Schülerfahrten vor der Pandemie, Revue passieren ließen, sondern auch auf ihr Motto genauer eingingen. Denn die dichtgemachte Schule in den vergangenen Monaten hatte einen speziellen Lebens- und Lernrhythmus gefordert. Dank sprachen sie dabei ihren Lehrerinnen und Lehrern sowie ihren Eltern aus. Weil ein echtes Hofspektakel nicht möglich war, hatte sich der Jahrgang zum Abschied noch etwas Besonderes einfallen lassen. Zunächst wurde ein Film eingespielt, der ein rückblickendes Interview mit einzelnen Abiturienten zeigte. Abschließend überreichten Karolina Chwalisz und Jannik Riefle Oscartrophäen in verschiedenen Kategorien an Mitschülerinnen und Mitschüler sowie und Lehrerinnen und Lehrer. Einige Schüler wurden gesondert ausgezeichnet (siehe nebenstehender Bericht). (pm)