vor 56 Min.

Alerheim: Bauarbeiten beginnen am Montag

In der Gemeinderatssitzung informierte Alerheims Bürgermeister Christoph Schmid darüber, dass die Bauarbeiten an der Straße zum Schloss Alerheim beginnen können.

Plus In Alerheim rollen die Bagger an der Straße zum Schloss an. Warum die Ortsdurchfahrt Wörnitzostheim über den Winter nicht freigegeben wird.

Von Corinna Grimmeißen

Die „never ending story“, die nicht enden wollende Geschichte um die Straße zum Alerheimer Schloss, wie sie Bürgermeister Christoph Schmid in der Gemeinderatssitzung diese Woche betitelte, findet wohl in den nächsten Wochen doch ein Ende. Kommenden Montag werden in der Straße zum Schloss zwischen Appetshofen und Alerheim die Bagger anrücken. Für sechs Wochen soll die Verbindung dann wegen Bauarbeiten gesperrt sein. In diesem Zeitraum kann der Schulbus die betroffenen Kinder nicht abholen, da es für ihn keine Wendemöglichkeit gibt.

Auch bezüglich der neuen Klärschlamm-Trocknungsanlage, die zur effizienteren Wärmenutzung beitragen soll, ist ein Fortschritt erkennbar. Das von der Immissionsschutzbehörde geforderte Geruchsgutachten wurde aufgesetzt. Aus diesem sei klar erkennbar, dass eine Verbesserung der Geruchsstunden durch zusätzliche Komponenten wie einen Wärmespeicher und einen Trocknungscontainer vorliege und auch Immissionen wie Staub oder Ammoniak kein Problem darstellen würden, so Bürgermeister Schmid. Weitere Verzögerungen sollen verhindert werden Die Ortsdurchfahrt Wörnitzostheim wird über den Winter nicht geöffnet, um eventuelle Arbeiten der Auftragnehmer nicht zu unterbrechen und eine weitere Verzögerung zu verhindern. Voraussichtlich können die Straßenbauer im Februar starten. Schmid sagte, ihm sei bewusst, dass es aus Sicht der Bürger eine lange Zeit ist, in der sie mit den Baumaßnahmen zurechtkommen müssten. Jedoch profitiere im Nachhinein die ganze Gemeinde von den Kanalarbeiten, da durch die neuen Kanäle kaum Fremdwasser in den Abwasserkreislauf eintrete. Hinsichtlich des neuen Feuerwehrhauses in der Fessenheimer Straße sind jetzt auch für Außenstehende große Veränderungen erkennbar: Die Frontfassade wurde diese Woche gestrichen, Türen und Tore finden ihren Platz und auch die Elektroarbeiten sind nahezu abgeschlossen. „Es geht jeden Tag ein Stück nach vorn“, zeigte sich Christoph Schmid zufrieden. Am Montag folge die TÜV-Abnahme des Aufzugs im Gebäude. Diskutiert wurde auch über eine einheitliche Handyalarmierung für alle vier Ortsfeuerwehren – diese sei außerhalb des Gebiets der Leitstelle Augsburg bereits Standard. Der Gemeinderat will sich über die Möglichkeiten informieren. Der gemeinsame Weg der Bauhofkooperation Alerheim – Wechingen wird im Jahr 2021 starten, wenn die Genehmigung der Aufsichtsbehörden erfolgt ist. Im Voraus gibt es bereits jetzt eine Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung der vertraglichen und praktischen Einzelheiten. Außerdem wurde in der Sitzung ein Zweckverband beschlossen. Darüber hinaus wurde Walter Schröppel erneut als weiterer Schulverbandsrat hinzugezogen und die dritte Änderung des Bebauungsplan Wörnitzostheim West beschlossen.

