06:44 Uhr

Alerheim: Nicht nur eine neue Straße

Plus Bürgermeister Christoph Schmid kündigt an, was in der Gemeinde im kommenden Jahr ansteht. Auch ein neuer Trainingsplatz für die SG soll entstehen.

Von Ronald Hummel

Zum Neujahrsempfang im Brauereigasthaus Scheible hatte Bürgermeister Christoph Schmid Bürger eingeladen, die sich im vergangenen Jahr besonders eingebracht haben. Und zwar in Arbeitskreisen zur Dorferneuerung Alerheim. Andere hatten Interesse an den Arbeitskreisen der im Februar 2020 anlaufenden einfachen Dorferneuerung in Rudelstetten bekundet oder Ideen für die ebenfalls heuer anstehende neue Ortsdurchfahrt und den Dorfplatz in Wörnitzostheim entwickelt.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Im Jahresrückblick erinnerte Schmid angesichts der vielen Großprojekte an den enormen Haushalt von 2019 von rund 5,5 Millionen Euro, für den ein neues Darlehen von 700000 Euro zu null Prozent Zinsen aufgenommen worden war. In Wörnitzostheim waren ein alter Bauernhof im Gemeindebesitz abgebrochen worden, um Platz in der Dorfmitte zu schaffen sowie die Kanalisationsarbeiten vorangetrieben worden. Ein Großprojekt in Alerheim selbst war der Bau der Straße zum Schloss. Nach dem Auftakt zur Dorferneuerung Alerheim Ende 2018 setzten Anfang 2019 konkrete Aktivitäten ein. Neues Feuerwehrhaus und Gemeindezentrum werden am 3. Mai eingeweiht Der Bau von Feuerwehrgerätehaus und Gemeindezentrum ging zügig voran; am 3. Mai dieses Jahres soll die Einweihung sein. Das finanziell größte Projekt 2020 sei wohl der Grunderwerb für die Erweiterung des Baugebietes „Westlich der Schule“ um 21 Bauplätze sowie des Gewerbegebietes um 13000 Quadratmeter. Bürgermeister Schmid betonte, die Gemeinde habe Grund zu vernünftigen Preisen gefunden, doch die Ausgaben werden sich voraussichtlich auf 400000 bis 500000 Euro belaufen. Im Baugebiet, das 2019 noch fertig erschlossen wurde, seien gerade noch drei Plätze frei; auch die für die Erweiterung des Gewerbegebietes vorgesehene Fläche sei praktisch schon vergeben, wenn man den Vorhalt von Erweiterungsflächen für die Interessenten mit berücksichtige. Im Gewerbegebiet ist auch ein neuer Trainingsplatz für die SG Alerheim vorgesehen. Um die Entwicklung zügig voranzubringen, solle man für die Erweiterung des Baugebiets „Westlich der Schule“ die Aktualisierung des Bebauungsplanes und die archäologischen Voruntersuchungen zeitnah ins Auge fassen, so Schmid. Der interkommunale Bauhof für Alerheim und Wechingen wird im Laufe des Jahres fertiggestellt, sodass er voraussichtlich am 1. Januar 2021 seinen Betrieb aufnehmen kann. Gemeinsamer „Seniorenbeirat Mittleres Ries“ Ein weiteres interkommunales Projekt soll heuer mit dem gemeinsamen „Seniorenbeirat Mittleres Ries“ für alle drei Gemeinden auf den Weg gebracht werden. Im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) Mittleres Ries entstand etliches schon im vergangenen Jahr und in der neuen Gemeinderatsperiode nach der Kommunalwahl sollen weitere Projekte angestoßen werden. Quasi als Bestandsaufnahme soll die ILE heuer evaluiert werden. Nur bis 2021 gibt es für die Kanalsanierungen Förderungen von 360 Euro pro laufendem Meter, sagte Schmid. Es sei eine der wichtigsten Entscheidungen des künftigen Gemeinderates, ob man ein umfassendes Kanalsanierungskonzept noch vor der Straßensanierung bereits 2021 umsetzen wolle und vor der eigentlichen Straßensanierung dann eine vorläufige Straßendecke aufbringe. Zu den finanziellen Voraussetzungen 2020 konnte Schmid nur bedingt einige Eckpunkte nennen, da der Haushalt derzeit noch in Vorbereitung sei. Doch er gehe von einem nach wie vor hohen Gewerbesteueranteil aus, der heuer wie auch im vergangenen Jahr bei mehr als 700000 Euro liegen dürfte. Den Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer schätzte er auf 980000 Euro.

Themen folgen