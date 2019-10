Alexander Deffner führt PWG-Liste an

Plus Die Parteifreien nominieren ihre Kandidaten für den Nördlinger Stadtrat. Es treten sowohl erfahrene Kräfte an, als auch junge und neue Gesichter.

Die PWG Nördlingen setzt bei den Stadtratswahlen im kommenden Frühjahr auf eine Mischung aus neuen, jungen Kandidaten und erfahrenen Kräften. Ziel der Parteifreien sei es, einen oder im besten Fall sogar zwei Sitze dazu zu gewinnen, wie PWG-Vorsitzender Johannes Ziegelmeir am Rande der Nominierungsversammlung im 2nd Home Hotel gegenüber unserer Zeitung sagte. Derzeit besteht die Stadtratsfraktion aus vier Mitgliedern.

Von den 30 Kandidaten sind zehn Frauen, vier davon auf den ersten zehn Plätzen. 20 Bewerber treten erstmals an. Angeführt wird die Liste von Stadtrat Alexander Deffner, gefolgt von der 29-jährigen Barbara Wunder, die vor allem die jungen Wähler ansprechen soll. Den dritten Listenplatz nimmt Stadtrat Johannes Ziegelmeir ein, Platz vier gehört PWG-Urgestein Helmut Beyschlag, der auch der amtierende Fraktionsvorsitzende ist.

OB-Kandidat David Wittner steht nicht auf der Liste

Nicht auf der Liste ist Oberbürgermeister-Kandidat David Wittner. „Das ist für mich kein Thema. Ich will nicht Stadtrat werden, sondern Oberbürgermeister“, betonte er selbstbewusst unter großem Beifall der Anwesenden. Wittner stellte die 30 Bewerber einzeln vor. Er sei froh, mit so einem „tollen Team“ in den Wahlkampf ziehen zu können, betonte er und verwies auf seine bereits laufenden „Haustürbesuche“ in der Kernstadt und den Stadtteilen. Bei dieser Gelegenheit erfahre man unmissverständlich, was die Bürger bewege.

„Wir haben an unserer Kandidatenliste einige Monate gebastelt“, sagte Johannes Ziegelmeier vor rund 80 Mitgliedern und Freunden der PWG. Ziegelmeir war sichtlich anzumerken, wie froh er darüber ist, neben einem jungen OB-Kandidaten auch eine ganze Reihe von Bewerberinnen und Bewerben „unter 40“ aufbieten zu können. Zusammen mit den erfahrenen Kommunalpolitikern könne die PWG dem Wähler somit eine gute und ausgewogene Liste präsentieren, die alle Bevölkerungsgruppen anspreche. Der PWG-Vorsitzende räumte ein, anfangs etwas skeptisch gewesen zu sein, genügend Bewerber zu finden. Diese Bedenken hätten sich jedoch im Lauf der Zeit als unbegründet herausgestellt. „Wir hatten letztlich keinerlei Probleme.“

David Wittner werde auf seiner Wahlkampftour nach Möglichkeit jeweils von einem der Kandidaten begleitet, kündigte Ziegelmeier an.

Nicht nur Floskeln sondern klare Botschaften

Helmut Beyschlag plädierte dafür, „klare Botschaften“ an die Bürger zu senden und nicht nur in Floskeln zu sprechen, wie dies in der Politik leider immer stärker der Fall sei. Zusammen mit seinen Mitstreitern wolle er alles dafür tun, gegen Politikverdrossenheit anzukämpfen und eine Kommunalpolitik zu machen, die der Stadt und ihren Bürgern etwas bringe. Als zwei wesentliche Zukunftsthemen für Nördlingen nannte Beyschlag die Bereiche Wohnen und Umwelt. Dabei stelle sich die Frage, wie viel Wohnen die Nördlinger Innenstadt überhaupt noch vertrage. Der Fraktionschef verteidigte nachdrücklich das Drängen der Nördlinger Kreisräte, das Theodor-Heuss-Gymnasium trotz hoher Kosten umfassend zu sanieren und quasi eine neue Schule entstehen zu lassen. Mit Blick auf die Wahlen nannte Beyschlag die PWG eine „Bereicherung für die lokalen Gremien“.

Der Aufstellungsversammlung vorausgegangen war eine verkürzte Jahreshauptversammlung, bei der Schatzmeister Peter Romano auf eine solide, wenngleich nicht üppige Finanzlage der Nördlinger Parteifreien verwies.