18:45 Uhr

Alte Bürg: Nördlinger Rat debattiert über Verkauf

Plus Die Stadt Nördlingen sorgt sich um die Finanzen ihrer Wohltätigkeitsstiftungen. Der Kämmerer will Geld in Aktien anlegen. Gute Nachrichten gibt es für Nördlinger Eltern.

Von Philipp Wehrmann

Sparer kennen das Problem: Wenn es gut läuft, bleibt die Zahl auf dem Kontoauszug oder im Sparbuch konstant. Wachstum durch Zinsen ist nicht mehr – und weniger wert wird das Geld noch dazu. Vor denselben Schwierigkeiten stehen die Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen der Stadt Nördlingen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Sie verfügen über gut fünf Millionen Euro Rücklagen. Geld, das weniger wird, wenn es auf dem Konto liegt. Und Ausgaben zu bewältigen hat die Stiftung auch. Zum Beispiel den Erhalt der Spitalkirche.Am Montag hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Nördlingen den Rechnungsabschluss für das Jahr 2019 behandelt und den Haushalt 2020 vorberaten. 1,1 Millionen Euro wurden für die Spitalkirche ausgegeben. Auch die Alte Bürg war ein Kostenpunkt: 2018 zahlte die Stiftung, nach Abzug der Mieteinnahmen, 68000 Euro drauf, 2019 waren es 62000. Heuer geht die Kämmerei sogar von einem Defizit von fast 100000 Euro aus. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Insgesamt bedeutet das, dass die Stadt immer weniger Geld zur Seite legen kann – oder sogar am Ersparten zehrt. 2006, ein Rekordjahr, führte die Stiftung mehr als 1,3 Millionen Euro dem Vermögenshaushalt zu. Zwischen 2005 und 2015 waren es sonst meist rund 300000 Euro. Heuer plant der Kämmerer, 81000 Euro aus den Rücklagen zuzuschießen. Thomas Mittring (Stadtteilliste) erkundigte sich bei Karl Stempfle, verantwortlich für die Liegenschaften der Stadt, welche Kosten zukünftig für das Objekt zu erwarten wären. „Wenn ich das richtig verstehe, kommen nach ein paar ruhigen Jahren immer wieder teure auf uns zu?“ Stempfle bejahte das. Auch Kämmerer Bernhard Kugler bezeichnete die Alte Bürg als „problematisches Objekt“. Helmut Beyschlag (PWG) sagte, bereits vor drei Jahren habe man darüber diskutiert, die Alte Bürg zu verkaufen. Man habe sich dagegen entschieden „Das war womöglich ein Fehler.“ Oberbürgermeister Hermann Faul sagte daraufhin, er wollte das Thema eigentlich nichtöffentlich behandeln. „Wir haben uns sicherlich auch mehr vom Geopark Ries erhofft“, sagt er. Die Pächterin Tanja Simovic weiß von einer Diskussion um einen Verkauf der Alten Bürg nichts. „Mir wurde vergangenes Jahr versichert, dass die Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen Eigentümer bleiben.“ Sie versuche, in der derzeitigen Lage so optimistisch wie möglich zu sein. „Es ist sehr schade, dass wir nicht öffnen können, weil wir sehr von der Saison abhängen und viele Feste bei uns ausfallen werden, aber jammern hilft auch nicht“, sagt sie. Sie unternehme alles, damit der Betrieb die Krise übersteht. Aber nicht nur die Ausgaben sind für die Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen wichtig, sondern auch die Einnahmen. Und die sind nicht nur wegen der niedrigen Zinsen gering: Mit dem Stiftungsforst verdiente man vergangenes Jahr unter dem Strich nur gut 13000 Euro. Niedriger Holzpreis: Es bleiben nur 2000 Euro Heuer erwartet Kugler Einnahmen von 628800 Euro – bei Personalkosten von 626800. Am Ende blieben dann 2000 Euro. Das liege vor allem am niedrigen Holzpreis. „In manchen Jahren haben wir bis zu 400000 Euro Gewinn gemacht mit unserem Forst“, sagt der Kämmerer. Diese Zeiten seien vorbei. Bei den Finanzanlagen sieht Kugler einen Ausweg. Er möchte, dass die Stadt Richtlinien für die Stiftung erlässt, damit sie in Aktien investieren kann. Er könne sich einen Anteil von 30 Prozent der fünf Millionen Euro Kapital vorstellen – darüber müsse aber der Stadtrat entscheiden. Auf den kürzlichen Kurseinbruch angesprochen, sagt er, die Werte hätten sich bereits deutlich erholt. Und jeder Experte rechne mit einem starken Anstieg, wenn das Virus überwunden ist. Der Negativzins, dem die Stadt so entgehen will, kommt ihr an anderer Stelle entgegen: Kugel stellte dem Ausschuss die Finanzierung des ausstehenden Haus C mit 17 Wohnungen an der Maria-Penn-Straße vor. Die Kosten von rund 4,5 Millionen Euro bestreitet die Stadt zu einem Drittel aus Zuschüssen. Die restlichen drei Millionen Euro finanziert sie mit drei Darlehen. Sie verfügen über Zinssätze von jeweils 0 bis 0,65 Prozent, wobei letzterer Zinssatz damit einhergeht, dass der Stadt ein Fünftel der Tilgung von der bundeseigenen Förderbank KfW erlassen wird. Die Gebühren für Krippe, Hort und Kindergarten in Nördlingen steigen zum 1. September 2020. Dank eines Zuschusses vom Freistaat mussten Eltern für den Kindergartenplatz seit April großteils nichts mehr bezahlen. Bild: Silvio Wyszengrad Der Ausschuss wurde darüber informiert, dass die Stadt Elternbeiträge für den gebundenen Ganztag an der Mittelschule, für die Mittagsbetreuung der Nördlinger Grundschulen und Kita-Gebühren ab Mai nicht mehr einzieht. Wesentlich größere Einbußen erwartet die Stadt bei den Gewerbesteuern (wir berichteten). 14 Betriebe hätten der Stadt mitgeteilt, dass sie ihre Vorauszahlungen nach unten korrigieren, sagte Kugler. 57 weitere hätten sie sogar auf Null gesetzt. „Und es ist kein Ende in Sicht.“ Lesen Sie auch: Corona-Krise: Nördlingen fehlen schon jetzt Millionen



Themen folgen