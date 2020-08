vor 19 Min.

Angels holen Pokalmeisterschaft Top-Four-Finale nach Nördlingen

Plus Ende Oktober beginnen die Nördlinger Angels wieder die Saison in der ersten Bundesliga. Eine Woche vorher findet die deutsche Pokalmeisterschaft in Nördlingen statt.

Von Kurt Wittmann

Die Planungen bei den XCYDE Angels aus Nördlingen, was die kommende Saison angeht, sind schon weit fortgeschritten. Offizieller Saisonstart für die 1. Bundesliga ist am 24. Oktober 2020. Ein Wochenende vorher hat der Corona-bedingte Abbruch der Vorsaison den Riesern am Ende doch noch etwas Positives beschert. Das Top-Four-Turnier um die deutsche Pokalmeisterschaft wird in der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle ausgespielt.

Es findet am 17. und 18. Oktober statt. Mittlerweile wurde auch ein umfangreiches und detailliert ausgearbeitetes Hygienekonzept vorgelegt und von der Stadt Nördlingen akzeptiert. Abhängig von der Pandemie-Situation im Landkreis wird man also endlich wieder Live-Basketball MIT Zuschauern erleben können, und das gleich mit vier Top-Teams im Wettstreit um einen nationalen Titel: Hannover, Keltern und Wasserburg werden sich mit den heimischen Angels in Halbfinals und Finals um Pokal und Medaillen rangeln, zu einer Zeit, wo wahrscheinlich noch kein Team weiß, wo es sportlich steht. In den meisten Clubs gab und gibt es ein munteres Kommen-und-Gehen auf vielen Positionen. Auch bei den Angels wird das Team ein völlig neues Gesicht bekommen. Nach den Abgängen von Leslie Vorpahl, Luisa Geiselsöder, Sami Hill, Julia Förner und Danielle McCray galt es, die Mannschaft neu aufzustellen und zu formieren. Inwiefern Coach Ajtony Imreh dies bereits nach wenigen Wochen gelungen ist, wird man sehen.

Details zu Top-Four-Finale in Nördlingen folgen

Die Details zu Zuschauerzahlen, Tickets, Hygiene-Vorschriften, Livestream und anderem werden in Kürze bekannt gegeben. Eins schon einmal vorab: Tickets müssen personalisiert vorab online bzw. telefonisch gekauft werden.

Die Saisonvorbereitung für das neue XCYDE-Team beginnt offiziell am 15.September. Etliche Spielerinnen werden aber schon vorab zusammen mit Coach Imreh arbeiten um sich individuell auf die Saison vorzubereiten. Ein erster Standort-Test steht am 27.September ins Haus. Zum Fendt-Caravan-Cup 2020 haben die Zweitligisten aus Schwabach und Jahn München sowie der Erstliga-Konkurrent aus Heidelberg zugesagt.

Lesen Sie auch:

Themen folgen