Was unbekannte Flug-Objekte und unglaubliche Festbier-Oasen gemeinsam haben

Plus Unser Autor findet mit nicht ganz ernst gemeintem Unterton, dass sich unbekannte Flug-Objekte auch im Ries gut zurechtfinden würden.

Wenn wir in der Schule richtig aufgepasst haben, dann ist es rund 15 Millionen her, dass ein unbekanntes Flugobjekt, kurz UFO, letztmals in unseren Breiten gelandet ist. Wobei die Landung eher eine Bruchlandung war, die ein ziemlich großes Loch hinterließ, und die Außerirdischen, sollten welche im Raumschiff vom Typ Asteroid angeschnallt gewesen sein, beim Einschlag verdampften oder zerbröselten. Jedenfalls hinterließen sie keine biologischen Spuren.

Themen folgen