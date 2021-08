Zwei Motorradfahrerinnen bei Auhausen in Unfall verwickelt

Auf der Staatsstraße 2221 bei Auhausen hat sich am Sonntag ein Motorradunfall ereignet. Beide Fahrerinnen wurden verletzt.

Ein Auffahrunfall zwischen zwei Motorradfahrerrinnen hat sich am Sonntagnachmittag auf der Staatsstraße 2221 kurz nach dem Ortsausgang von Auhausen ereignet. Wie die Polizei berichtet, musste eine 57-jährige Fahrerin gegen 13.30 Uhr verkehrsbedingt anhalten, woraufhin eine 29-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auffuhr. Bei dem Unfall verletzte sie sich am Knie, die 57-jährige Lenkerin zog sich eine Wirbelverletzung zu, heißt es weiter. An den Motorrädern entstand außerdem ein Sachschaden von 1400 Euro. (pm)