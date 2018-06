00:34 Uhr

Aus Vögele wird „Miller & Monroe“

Filiale in Nördlingen schließt im Herbst und wird umgebaut

Von Bernd Schied

Die Vögele-Filiale in der Deininger Straße in Nördlingen wird im Laufe des Herbstes geschlossen und unter dem Namen „Miller & Monroe“ neu eröffnet. Das sagte Saskia Waller, Sprecherin von Charles Vögele Deutschland, auf Anfrage der RN. Die gute Nachricht für die Beschäftigten: Alle acht Mitarbeiterinnen können laut Wallner ihren Arbeitsplatz behalten. Für einen Umbau werde das Gebäude kurzzeitig geschlossen. Wann dieser erfolge, sei noch offen.

Im April dieses Jahres hatte das niederländische Modeunternehmen Vidrea Retail B.V. Charles Vögele Deutschland gekauft und alle 180 Filialen übernommen. Der neue Name „Miller & Monroe“ und das neue Konzept spielen auf den früheren amerikanischen Schriftsteller Arthur Miller und die Hollywood-Größe Marylin Monroe an. Das Warenangebot richte sich an Männer und Frauen ab einem Alter von 40 Jahren, betonte Wallner weiter.

Verschiedene Marken werden verkauft

Zum Sortiment gehörten verschiedene Modelabels. Es umfasst neben der Eigenmarke Miller & Monroe etwa 20 weitere verschiedene Marken wie beispielsweise Lerros, Zerres, Clarina, Fransa, Tom Tailor oder Witteveen. Unter der Bezeichnung Monroe & More soll außerdem eine eigene „Plus-Size-Kollektion“ für Frauen angeboten werden, heißt es bei Vidrea Retail. Darüber hinaus gehören bei Miller & Monroe auch Lifestyle-Artikel der niederländischen Marke Mica sowie modisches Wohnzubehör wie Vasen, Teppiche und Kleinmöbel zum Verkaufsangebot.

Die Vögele-Filiale gibt es seit mittlerweile mehr als 20 Jahren in Nördlingen – immer am jetzigen Standort. Das Gebäude gehört der Familie Schurrer, die dort bis zum Umzug in die Industriestraße Mitte der 1980er Jahre einen Eisenwarenhandel betrieben hatte.

