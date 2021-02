vor 18 Min.

Ausbildung zur Tagespflege im Landkreis

Kinderbetreuung im eigenen Haushalt

Das Amt für Jugend und Familie Donau-Ries bietet in Kooperation mit dem Kreis Dillingen die bundesweit anerkannte Qualifizierung zur Tagespflegeperson im Umfang von 160 Unterrichtseinheiten an, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Mit dieser Ausbildung sei es den Absolventen möglich, Kinder stundenweise oder ganztags im eigenen Haushalt oder im Haushalt der Eltern des Kindes zu betreuen. Besondere Merkmale dieser Betreuungsform seien die familiäre Atmosphäre sowie die Kontinuität in der Betreuung.

In Verbindung mit einem 40-stündigen Zusatzmodul könnten Tagespflegepersonen nun auch in Form eines Anstellungsverhältnisses als Assistenzkraft in einer Kindertagesstätte tätig sein und die Fachkräfte im Regelbetrieb bei den pädagogischen und pflegerischen Arbeiten unterstützen. Der Qualifizierungskurs wird laut Mitteilung voraussichtlich am 12. April 2021 mit der Grundkurswoche starten und am 9. Juli mit dem Kolloquium abschließen. Die Präsenzzeiten nach dem Grundkurs sind donnerstags und freitags von 8 bis 12.30 Uhr und werden durch digitalisierte Unterrichtseinheiten ergänzt. Für pädagogische Fachkräfte (zum Beispiel Erzieher und Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger) ist nur die Teilnahme am einwöchigen Grundkurs verpflichtend.

Interessierte können sich bei Silke Olf, Fachberatung für Kindertagespflege des Landkreises Donau-Ries, per E-Mail unter kinderbetreuung@lra-donau-ries.de melden. Anmeldungen für den Qualifizierungskurs seien bis einschließlich 1. März 2021 möglich. (pm)

