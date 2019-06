Auto angefahren und geflüchtet

Ein blauer Ford Fokus ist in der Nördlinger Innenstadt beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein blauer Ford Focus ist am Donnerstagvormittag, in der Zeit zwischen 8.45 und 9 Uhr, in Nördlingen angefahren worden. Das Auto stand auf dem Parkplatz zwischen den beiden Straßen Bei den Kornschrannen und der Inneren Einfahrt und war dort ordnungsgemäß abgestellt. Es wurde an der Beifahrerseite beschädigt, berichtet die Polizei. Der Verursacher flüchtete unerkannt. Der Sachschaden beträgt circa 1000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Nördlingen unter 09081/29560. (pm)