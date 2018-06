vor 17 Min.

Bald kommen die Straßenbauer an die Wemdinger Unterführung

An der Großbaustelle der Wemdinger Unterführung geht es voran.

Fortschritt auf der Großbaustelle: 135 Spundwände werden derzeit aus dem Erdreich der Wemdinger Unterführung gerüttelt. Wie es in den nächsten Wochen weiter geht.

Von Leonie Junghanns

Plötzlich vibriert der Boden unter den Füßen der Arbeiter. Mit nervösem Blick verfolgt Michael Bauhammer, Leiter der Abteilung Tiefbau des Nördlinger Bauamts, das Geschehen auf der Baustelle der Wemdinger Unterführung. Er läuft zu den angrenzenden Straßenlaternen und Verkehrsschildern. Testet, ob auch sie wackeln – alles in Ordnung. Die Vibration ist im Kreisverkehr nicht mehr zu spüren.

Wer für den zitternden Boden auf der Baustelle verantwortlich ist? Inmitten des Geländes steht ein blauer, 250 Tonnen schwerer Autokran mit einem sogenannten Freireiter. Mithilfe dieser Spezialmaschinen versucht ein Expertenteam aus dem Allgäu, die Spundwände an den Seiten der Unterführung zu entfernen. Mit einer Kraft von etwa 40 Tonnen rüttelt der Freireiter an den zwischen zehn und 24 Meter langen Elementen. Gesteuert wird er dabei durch einen Arbeiter in der Kran-kabine.

Zwei Wochen lang wird das Team fortan eine Spunddiele nach der anderen aus dem Erdreich ziehen. „Etwa 135 Stück sind es insgesamt“, erklärt Bauhammer. 20 weitere Elemente verbleiben auf dem Gelände. Hat der Freireiter lange genug an einer Spunddiele gerüttelt, kann diese schließlich angehoben werden. Gekonnt steuert der Kranführer das Element über die Köpfe der Arbeiter hinweg, bis zwei von ihnen es entgegennehmen. Vorsichtig legen sie die Spunddiele auf den Boden und befreien sie von den Ketten am Kran.

Doch die Maßnahme gestaltet sich schwieriger als erwartet. Trotz der enormen Kraft des Freireiters lösen sich die Spundwände nicht richtig aus der Erde. „Wir haben ein neues Gerät geordert“, sagt Bauhammer. Mit diesem soll das Ziehen der Elemente weniger Vibrationen auslösen, um die umliegenden älteren Gebäude zu schützen. Wie lange es dauert, die Spundwände zu entfernen, hänge immer von der Beschaffenheit des Bodens und der Länge der Elemente ab, erklärt ein Arbeiter. Gemeinsam mit seinem Team wartet er jetzt auf den neuen Freireiter.

Indessen sind die übrigen Arbeiter mit Betonieren beschäftigt. Die Grundwasserwanne ist bereits fertig. Lediglich wenige Einzelwände an der Seite des Tunnels fehlen. Haben sich die Arbeiter früher von einem der 13 Abschnitte der Bodenplatte zum nächsten vorgearbeitet, durchqueren sie die Unterführung mittlerweile ohne Hindernisse. Ab dem 18. Juni macht sich die Firma Thannhauser aus Fremdingen dann an den Straßenbau. Bis dahin muss das herumliegende Material vollständig aus der Unterführung geräumt sein.

Bauhammer blickt in einen der Kanalschächte, die mit dem späteren Abtransport von Regen- und Grundwasser zusammenhängen. Diese werden am Ende nicht mehr zu sehen sein. Nur die „Gullideckel“ ragen später aus dem Asphalt. Am angrenzenden Pumpenhaus wurde seit dem letzten Besuch der Rieser Nachrichten eine Treppenanlage gebaut. Mit der Installation der Elektrik und der Maschinentechnik im Pumphaus können die Verantwortlichen starten, sobald alle Spundwände entfernt sind.

Zwei Wochen hinken die Arbeiter dem Zeitplan hinterher, sagt Bauhammer. Das liege an den zweistelligen Minusgraden zu Beginn des Jahres. Damals standen die Maschinen der Baustelle wenige Tage still (wir berichteten). „Bei so einer Größe des Projekts sind zwei Wochen verträglich“, meint Bauhammer. Bis die ersten Fahrzeuge die Unterführung durchqueren, würden noch Geländer, die Straßenbeleuchtung und die Lichter im Tunnel selbst fehlen. Etwas Besonderes ist der spätere Fuß- und Radweg: Durch seine höhere Lage ist er komplett vom Verkehr und den möglichen Gefahren durch vorbeifahrende Autos abgetrennt.

Auch das Ziehen der Spundwände klappte übrigens wenige Tage später mithilfe des neuen Freireiters ohne Probleme.

Themen Folgen