TSV Nördlingen feiert Kantersieg

Plus Die Nördlinger Basketballer sind weiterhin ungeschlagen. Welche Statistik beim Sieg über Weilheim besonders heraussticht.

Durch einen deutlichen 96:64 Erfolg über den TSV Weilheim bleiben die Nördlinger Basketballer auch im vierten Spiel der Saison unbesiegt und jagen weiterhin den ebenfalls ungeschlagenen Tabellenführer München Basket. Nach einem hektischen Anfangsphase starten die Rieser einen Lauf und lassen dem Gegner in der Folge keine Chance mehr. Doch am Anfang stand eine Frage: