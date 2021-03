vor 34 Min.

Bauantrag für Funkmast in Grosselfingen: "Das Thema hat Zündstoff"

In Grosselfingen sorgt der Bauantrag für einen Funkmast für Zündstoff.

Plus Bei der Stadt Nördlingen ist Ende Februar ein Bauantrag für das Projekt in Grosselfingen eingegangen. Der Funkmast soll 43,18 Meter hoch werden. Bürger lehnen den Bau ab.

Von Martina Bachmann

Bei der Stadt Nördlingen ist ein Bauantrag für ein besonderes Projekt eingegangen: Südlich von Grosselfingen soll ein Mobilfunkmast errichtet werden. Darüber informierte Nördlingens Stadtbaumeister Hans-Georg Sigel die Stadträte bei der vergangenen Sitzung des Bauausschusses. Demnach soll der Mast 43,18 Meter hoch sein und zwei Plattformen haben. Der entsprechende Bauantrag sei beim Stadtbauamt Ende Februar 2021 eingetroffen, sagte Sigel. Wie unsere Zeitung erfahren hat, sind viele Grosselfinger mit dem Bau des Mobilfunkmasten gar nicht einverstanden.

Die Stadtteilliste hatte im Stadtrat den Antrag gestellt, über dieses Projekt informiert zu werden. Wie Sigel ausführte, sei bei der Verwaltung im März 2019 die Anfrage eingegangen, ob sie Grundstücke besitze, die in einem bestimmten Suchkreis liegen. Das habe man verneint. Lediglich Erschließungswege seien in diesem Bereich im Eigentum der Stadt. Im September 2019 habe man dann einen Brief vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie bekommen. Darin seien Mobilfunkstandorte mit ungewöhnlich langen Verzögerungen dargestellt worden – darunter auch der Bereich um Grosselfingen.

Mobilfunkmast in Grosselfingen: Pachtvertrag wurde im vergangenen Jahr abgeschlossen

Im März 2020 schließlich habe es eine formlose Anfrage zu baurechtlichen Erwägungen gegeben, damals bereits zum jetzt anvisierten Grundstück südlich des Nördlinger Stadtteils. Im Mai 2020 wurde die Stadt darüber informiert, dass der Grundstückseigentümer mit der Deutschen Funkturm GmbH einen Pachtvertrag abgeschlossen habe. Im September habe man den Bauausschuss informiert (wir berichteten) – der eigentliche Bauantrag sei aber erst jetzt eingegangen.

Laut Sigel handelt es sich bei einem Mobilfunkmasten um ein „privilegiertes Außenbereichsvorhaben zur öffentlichen Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen“. Es sei dann zulässig, wenn die ausreichende Erschließung gesichert sei und die öffentlichen Belange nicht entgegenstehen. Die Träger genau jener öffentlichen Belange werde man jetzt befragen – unter anderem etwa die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt in Donauwörth oder den Stadtheimatpfleger Dr. Wilfried Sponsel. Die Deutsche Funkturm GmbH wolle eine virtuelle Informationsveranstaltung für die Bürger anbieten. Daran solle auch ein Vertreter des Landesamtes für Umwelt teilnehmen, der zu gesundheitlichen Bedenken Stellung beziehen könne.

Ortssprecher Jürgen Sieber sagt: „Das Thema hat riesigen Zündstoff“

Wie es aus Grosselfingen heißt, gebe es durchaus einige Befürworter für den Mobilfunkmasten. Doch es gebe auch deutliche Gegner. Die kritisierten, dass sie nicht früher informiert wurden, dass man jetzt keinen Einfluss mehr auf den Standort habe. Der liegt unweit eines Baugebietes – und mancher kann sich beim Blick von der eigenen Terrasse Schöneres vorstellen als einen Mobilfunkmasten.

Erst seit September 2020 ist Jürgen Sieber Ortssprecher von Grosselfingen, zuvor war die Position drei Monate vakant. Er sagt zum Mobilfunkstandort: „Das Thema hat riesigen Zündstoff“ – und betont, dass er immer bestrebt sei, eine gute Lösung für alle Grosselfinger zu finden. Und das wäre aus seiner Sicht ein alternativer Standort.

