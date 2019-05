vor 4 Min.

Beifall für junge Künstler im Oettinger Schloss

„Accademia di Monaco“ beim zweiten Teil der Residenzkonzerte in Oettingen.

Von Ernst Mayer

Lauter junge Damen betraten das Podium im Festsaal der fürstlichen Residenz Oettingen, gefolgt von drei Herren, und bekamen als „Accademia di Monaco“ gleich einen freudigen Willkommensbeifall. Dirigent Joachim Tschiedel hob den Taktstock und dann begann ein frisches Musizieren mit der „Sinfonie B-Dur KV22“.

Sie passte gut zu dem jungen Orchester, denn sie schrieb der erst neunjährige Wolfgang Amadé, beseelt von seiner Begegnung mit Bach-Sohn Johann Christian, auf der Rückreise von seiner Londoner Konzertreise in Den Haag.

Residenzkonzerte in Oettingen

Dem spritzigen Anfangssatz folgte ein elegantes, ruhiges Andante. Das Stück strahlte Melancholie aus und hatte einen Schlusssatz, den das Ensemble in ein tänzerisches Rondo verwandelte. Die historische Spielpraxis in ehemals üblicher Stimmung der Instrumente in Verbindung mit Hörnern und Oboen in historischer Bauweise war der Gründungsgedanke für diese „Accademia“ in München, gedacht als Zielorchester des Masterkurses „Historische Musikpraxis“ an der „Theaterakademie August Everding“.

Die Konzertmeisterin und Professorin für Barockgeige an der Münchner Musikhochschule, Mary Utiger, fasste mit dem Dirigenten Joachim Schiedel die Studierenden und Absolventen des „Studios für historische Aufführungspraxis“ zu diesem interessanten Ensemble zusammen. Begleitet wurden sie von jungen Top-Solisten und der Sopranistin Réka Kristóf. Die schon mit vielen Preisen ausgezeichnete, seit 2018 in Trier fest engagierte Sängerin ermöglichte dem Publikum einen Vergleich dreier von verschiedenen Komponisten mit gleichem Text geschaffener Arien. Sie verarbeiteten dasselbe Libretto jeweils abhängig von ihrem Auftrag und ihren Temperamenten. Vom Prinzen von Oranien beauftragt schrieb Mozart unmittelbar nach der Sinfonie KV22 eine Konzertfassung der Arie „Conservati fidele“ aus der Oper „Artaserses“ über den Tod des persischen Königs Xerxes.

Denselben Text verarbeiteten dann auch Felice Alessandri und Pasquale Anfossi in völlig anderen Fassungen. Réka Krístof bewältigte einwandfrei die Aufgabe, die stilistischen Unterschiede zu verdeutlichen und mit ihrer kräftigen, aber auch sehr wandelbaren Stimme die emotionalen Wirkungen zu entfalten. Sie beeindruckte das Publikum und das Orchester vor allem mit ihrer den Saal füllenden mezzosopranen Klangfülle, wofür sie mächtig Beifall bekam.

Von Jagdhörnern aufgemuntert, die in Mozarts „D-Dur-Sinfonie“ im dritten Satz zu seiner Zeit die Jagdlust des adeligen Publikums anfachten, wurde das Publikum nach einem spielerischen Allegro-Satz und einem dezent tänzerischen Andante in die Pause entlassen.

Eine interessante Entdeckung lieferte das Orchester mit der Sinfonie g-Moll von Joseph Schmitt, ursprünglich ein Geistlicher im Kloster Ebrach, der in Amsterdam einen Musikverlag gründete und Musik produzierte, in einer Art, die dem Temperament des jugendlichen Orchester offensichtlich sehr entgegenkam. Eine mustergültige Gestal-tung gelang auch bei Johann Christian Bachs, ebenfalls in g-Moll gesetzter, „Sinfonie op. VI“. Mit temperamentvollem Schwung begann es, fuhr mit einem ruhigen, akzentuiert gestalteten Mittelsatz fort, bis zum temporeichen und rhythmisch variierten Finalsatz, der anfangs heftig aufwallte und unvermutet rasch endete.

Für einen gesanglichen Schluss sorgte Réka Krístof mit der wunderbaren Mozart-Arie „Voi avete un cor fedele“. „Du hast ein treues Herz“, so innig ausgedrückt, animierte die Zuhörer zu überwältigendem Applaus und die Sängerin zur Zugabe von weiteren zwei Liedern.

Themen Folgen