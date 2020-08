vor 32 Min.

Besondere Schatzsuche im Rahmen des Oettinger Kultursommers

Am Freitag sind in Oettingen Überraschungskonzerte geplant – die Veranstaltung wird auch bei schlechtem Wetter durchgeführt.

Plus Die Stadt Oettingen hat sich zum Ende des ersten Kultursommers eine "Musik-Schatz-Suche" ausgedacht. Was sich hinter der Aktion verbirgt.

Von Peter Urban

Eine ganz besondere Aktion hat sich die Stadt Oettingen zum Abschluss des ersten Oettinger Kultursommer ausgedacht: eine so genannte „Musik-Schatz-Suche“. Was sich zunächst aus dem Titel nicht sofort erschließen mag, erklärt Anja Friedel von der Tourist-Information so: „Hinter der Musik-Schatz-Suche am Freitag, den 14. August, verbirgt sich ein Wanderkonzert, bei dem drei in der Stadt verteilte Bühnen von regionalen Musikern bzw. Musikgruppen unterschiedlicher Genres bespielt werden.

Das in Kleingruppen aufgeteilte Publikum wird exklusiv, in limitierter Runde, an allen Bühnen Station machen und an einem hoffentlich lauen Sommerabend gleich drei Kurzkonzerte genießen können.“ Wo genau die Konzerte stattfinden und welche Musiker bzw. Gruppen dort auftreten werden, darüber hüllt sich die Tourist-Information in Schweigen und hat bisher nur die Start-Uhrzeiten bekannt gegeben: 18 Uhr, 18.30, 19 und 19.30 Uhr. Jeder Besucher kann sich so seine gewünschte Konzertbeginn-Uhrzeit selbst aussuchen (Preis 8 Euro, Kinder ab sechs Jahren 4 Euro). Vorgesehen sind vier Gruppen à 40 Zuhörern, um die Corona-Schutzmaßnahmen möglichst effektiv einhalten zu können. Es besteht Mundschutz-Pflicht. Jeder Gruppe wird ein Guide zugeteilt, damit auch Ortsunkundige den jeweils nächsten Konzertort rechtzeitig erreichen können.

Standort der ersten Bühne bekanntgegeben

Auf Nachfrage der RN wurde der Standort der ersten Bühne jetzt bekanntgegeben, es ist der ehemalige Biergarten hinter dem Hotel Krone. Hier erwartet die Besucher das erste Überraschungskonzert, das – wie alle weiteren – ca. 20 Minuten dauern wird. Wer oder welche Gruppe(n) und welches Musikgenre, darüber wollten sich die Veranstalter nicht konkret äußern. „Es sollen“, sagt Anja Friedel, „eben auch Überraschungskonzerte bleiben.“ Soviel sei aber dann doch verraten: Es sind regionale Musiker bzw. Musikgruppen, die ein anspruchsvolles Programm von Klassik bis populärer Musik bieten werden. „Wir wollen, dass sich unsere Gäste inspirieren lassen und sich auch einmal auf ein Klangerlebnis einlassen, das sie normalerweise nicht hören oder bevorzugen,“ sagt Anja Friedel.

Die Veranstaltung wird insgesamt rund eineinhalb Stunden dauern und ist nicht bestuhlt oder anderweitig vorbereitet, so dass sich unter Umständen die Mitnahme von Picknickdecken oder Klappstühlen empfiehlt. Und entgegen der Ankündigung der Stadt, werden die Konzerte bei jedem Wetter stattfinden, es ist den Veranstaltern gelungen, auch „wetterfeste“ Ausweichquartiere zu finden.

Musiker: So etwas wie Hoffnung auf Normalität

Unserer Redaktion ist es gelungen, wenigstens einen der teilnehmenden Musiker ausfindig zu machen, Klaus Waber aus Oettingen. Er freut sich auf den Überraschungsabend, den er auf seiner Gitarre mitgestalten wird. Vor allem nach dem Lock-Down ist er froh, dass mit dem Konzertabend wenigstens wieder „so etwas wie Hoffnung auf Normalität für uns Künstler einkehrt“. Deshalb hat er sich sofort bereiterklärt, bei der Aktion mitzumachen: „Abgesehen von der finanziellen Situation fehlt doch allen Musikern jegliche Orientierung, die Proben, das Zusammenspiel und vor allem der Kontakt zum Publikum. Und alle stellen sich doch die Frage, was passiert mit Kultur in Zukunft. Wird es jemals wieder so werden können, wie es war?“ Eine erste Antwort auf diese philosophische Frage kann vielleicht die Musik-Schatz-Suche geben.

und weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Information Oettingen unter der Telefonnummer 09082/70952. Der Karten-Vorverkauf ist unbedingt nötig, es wird keine Abendkasse geben.

