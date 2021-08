Motorrad übersehen: Streifunfall bei Bopfingen

Ein 25-jähriger Autofahrer hat nahe Kirchheim einen Motorradfahrer zu spät erkannt, die beiden Fahrzeuge streiften sich.

Ein 25-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch gegen Mittag einen abbiegenden Motorradfahrer übersehen und folglich gestreift. Der 26-jährige Motorradfahrer wollte laut Polizei von der der Landesstraße 1078 auf die Kreisstraße 3205 in Richtung Kirchheim abbiegen, dabei wurde er von dem BMW-Lenker zu spät bemerkt und gestreift, wodurch das Zweirad an der Achse beschädigt wurde. Die Beteiligten blieben beide unverletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. (pm)

