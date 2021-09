Rosetti-Festtage: Bayerisches Kammerorchester erklingt in Bopfingen

Plus Bayerisches Kammerorchester zeigt mit Dirigent Moesus einen Höhepunkt der Festtage.

Als Antonio Rosetti als Hofkapellmeister beim Fürsten Kraft Ernst am Wallersteiner Hof angestellt war, lag Bopfingen im Herrschaftsgebiet der benachbarten Verwandtschaft Oettingen/Baldern. Deshalb finden alljährlich Veranstaltungen der Rosetti-Gesellschaft im württembergischen Teil des ehemaligen Oettingen-Wallersteinischen Landes statt. Das Orchesterkonzert der Rosetti-Festtage fand deshalb in der Bopfinger Stadtkirche statt, das ausführende Orchester war das Bayerische Kammerorchester vom Standort Bad Brückenau.