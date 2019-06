21.06.2019

Brot des Lebens

Prachtvoller Blumenteppich vor der Marktoffinger Mariä Himmelfahrtskirche

Nach wie vor wird Fronleichnam von den Christen in Marktoffingen als großes und wunderbares Fest des Glaubens für die ganze Gemeinde begangen. Anlässlich dieses Ereignisses im Kirchenjahr legten die Frauen des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) Marktoffingen auch heuer wieder einen prachtvollen Blumenteppich. Viele fleißige Hände sammelten bereits am Vortag zahlreiche Blumen und pflückten die Blütenblätter ab. Daraus wurde am frühen Morgen des Fronleichnamstages der farbenfrohe Teppich mit dem Motto „Ich bin das Brot des Lebens“ vor dem Portal der Mariä Himmelfahrtskirche in Marktoffingen gelegt. (pm)

