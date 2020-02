Chiemgauer Volkstheater: Schwung erst am Ende des Stücks

Plus Das Ensemble präsentiert im Nördlinger Klösterle „Ernis heiße Spur“. Eine Schauspielerin überzeugt.

Die alljährlichen Gastspiele des Chiemgauer Volkstheaters sind seit Langem ein Fixpunkt im kulturellen Programm Nördlingens. Diesmal präsentierten die Oberbayern den 325 Zuschauern im Stadtsaal Klösterle mit „Ernis heiße Spur“ eine Kriminal-Komödie.

Ein Plan, um die Betrügerin zu überführen

Darin entdeckt die Hausangestellte Erni (Mona Freiberg) in der Wohnung ihrer neuen Dienstherrin Astrid von Wanzenried (Michaela Heigenhauser) ein wertvolles Gemälde. Weil sie in der „Adligen“ die international gesuchte Kunstfälscherin „Tiger Lilly“ vermutet, erwacht in ihr das „kriminalistische Jagdfieber“. Sofort informiert sie die Polizei und entwickelt zusammen mit Kommissar Grimm (Andreas Kern) und dessen tollpatschigem Gehilfen Zeiserl (Rudi Unterkircher) einen Plan, um die vermeintliche Betrügerin zu überführen. Alles scheint perfekt zu laufen: Wanzenrieds Nichte und Komplizin Evelyn (Simona Mai) geht dem verdeckten Ermittler Gottlieb (Rupert Pointvogel) auf den Leim, der sich als kaufwilliger Kunstexperte ausgibt und bereit ist, für den „echten Gauguin“ eine Million Euro zu bezahlen. Doch bei der Geldübergabe läuft plötzlich alles ganz anders…

Mit „Ernis heiße Spur“ aus der Feder von Hans Gmür präsentieren die Chiemgauer einmal mehr ein Stück im Stil des traditionellen Volkstheaters: klassische Rollenverteilung, authentischer bayerischer Dialekt, routinierte Schauspieler, überschaubare Handlung und lustige Dialoge. Doch wird das griffige Prinzip „Unterhaltung statt Tiefgang“ diesmal arg strapaziert. Vor allem in den beiden ersten Akten fehlt es der Aufführung an Schwung, allzu seicht und vorhersehbar entwickelt sich die Geschichte. Auch die Figuren sind recht stereotyp angelegt: den vertrottelten „Polizeimeisteranwärter“ hat man schon vielfach gesehen und einen listigen Kripo-Spitzel stellt man sich weniger behäbig vor. Vor allem hätte man aus der Rolle der allzu bieder wirkenden Fälscherin wesentlich mehr herausholen können. Sogar an zündenden Pointen und Slapstick-Szenen – eigentlich eine Domäne der Chiemgauer – hat man diesmal gespart. So bleibt es bei einigen Hüpfern und Jodlern, einer Karate-Demonstration am armen Zeiserl und der Feststellung, dass „das meiste Bußgeld aus Nördlingen“ kommt.

Die Schauspieler müssen es richten

So müssen es für diesmal die Schauspieler richten: Simona Mai überzeugt als krimineller Lockvogel und auch „Gockelchen“ Rupert Pointvogel („kolossal“) hat starke Momente. Herausragend jedoch agiert einmal mehr „Allzweckwaffe“ Mona Freiberg in der Titelrolle. Mit ungezügelter schauspielerischer Leidenschaft lässt sie ihre Erni „zwischen Marilyn Monroe und Lady Gaga“ pendeln und setzt markige Sprüche („Da oide Hecht an da Angel von da Specht“). Ihre Figur ist es auch, die dem Stück im letzten Akt noch mehrere überraschende dramaturgische Wendungen verleiht. So wird aus der zunächst langatmigen Aufführung am Ende doch noch eine verzwickte Kriminalkomödie, die mit einer unerwarteten Schlusspointe aufwartet, als das Rätsel um die ominöse „Tiger Lilly“ gelöst wird. Dies wird von den Besuchern honoriert, indem das Ensemble mit angemessenem Applaus verabschiedet wird.