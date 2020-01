vor 23 Min.

Das bieten die Residenzkonzerte 2020 in Oettingen

Die Konzertreihe beginnt mit dem Oettinger Kammerorchester. Welche Termine das Jahr über bevorstehen.

Wie immer beginnt und endet die Konzertreihe mit dem Oettinger Kammerorchester, so auch 2020: Im ersten Konzert am Samstag, 16. Mai, um 20 Uhr ist die viel gefragte Harfenistin Silke Aichhorn als Solistin zu Gast. Sie spielt zwei Harfenkonzerte aus der Frühklassik. Die Komponisten sind Zeitgenossen Mozarts, dessen berühmte „Prager Sinfonie“ sich anschließt. Im Abschlusskonzert am Samstag, 24. Oktober, um 20 Uhr feiert das einheimische Orchester den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven mit einer Aufführung seiner zweiten Sinfonie. Der Abiturient André Schneider aus Wallerstein wurde beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ im Fach Trompete mit einem hervorragenden ersten Preis ausgezeichnet. Man darf gespannt sein, wie er sich als Solist mit Orchester dem Oettinger Publikum präsentieren wird.

Die beiden Galakonzerte versprechen Musik auf höchstem Niveau: Das Stuttgarter Kammerorchester ist ein Orchester der Spitzenklasse, das Werke aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts spielen wird wie z. B. die Metamorphosen für 23 Solostreicher von Richard Strauss. Außerdem erklingt das im Antikriegsfilm „Platoon“ verwendete „Adagio for Strings“ von Samuel Barber. Das Konzert, welches am Sonntag, 14. Juni, um 19 Uhr stattfindet, wird von der Konzertmeisterin Susanne von Gutzeit geleitet.

Am 18. Juli gibt es Wieder Klassik zu hören

Beim zweiten Galakonzert am Samstag, 18. Juli, um 20 Uhr stehen Werke der Wiener Klassik auf dem Programm. Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim unter der Leitung von Johannes Moesus bringt die Geigerin Lena Neudauer mit nach Oettingen, über die die Zeitschrift „Focus“ schreibt: „Lena Neudauer ist eine viel gefragte Künstlerin, die mit der Klarheit und Kraft, der Anmut und Seelentiefe ihres Geigenspiels ein internationales Publikum begeistert.“ Neben Violinkonzerten von Mozart und Rosetti stehen Sinfonien von Stamitz und Haydn auf dem Programm.

Das Kammerorchester Louis Spohr aus Kassel ist am Sonntag, 21. Juni, um 18 Uhr zum ersten Mal zu Gast in Oettingen. Seine Konzertmeisterin Katalin Hercegh hat das Publikum 2018 bereits mit ihren Führungsqualitäten beim Georgischen Kammerorchester beeindruckt. Sie spielt von dem „deutschen Paganini“ Louis Spohr ein Violinkonzert. Neben dem „Valse triste“ von Jean Sibelius steht die Orchesterfassung von Schuberts „Der Tod und das Mädchen“ auf dem Programm.

Auch ein Open-Air-Konzert wird es geben

Für die Freiluftfreunde findet am 5. Juli um 19 Uhr bereits zum vierten Mal ein Open-Air-Konzert im Residenzhof statt. Auch bei diesem Konzert wird der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven gefeiert: Das Oettinger Bachorchester unter der Leitung von Günter Simon spielt seine berühmte Sinfonie Nr. 3, bekannt unter dem Beinamen „Eroica“. Als weiteres Highlight an dem hoffentlich lauen Sommerabend erklingt Mozarts Klarinettenkonzert mit dem Solisten Robert Dreksler aus Würzburg, der dem Orchester seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden ist.

Anhänger der Musik des Frühbarocks dürfen sich am Samstag, 26. September, um 20 Uhr auf das Ensemble 1684 aus Leipzig freuen, das 2018 zum ersten Mal zu Gast war und die Zuhörer mit atemberaubender Vokal- und Instrumentalmusik begeisterte. Damals entstand die Idee, das nächste Konzert zusammen mit dem Oettinger Kammerchor zu gestalten. Sie werden bei doppelchörigen Werken mit von der Partie sein. Die Musiker um Gregor Meyer bringen aus Leipzig Chor- und Instrumentalmusik von Johann Rosenmüller und Heinrich Schütz mit – Komponisten, die Johann Sebastian Bach maßgeblich beeinflusst haben.

Ein vollkommen neues Hörerlebnis im Festsaal wird am Samstag, 10. Oktober, um 20 Uhr das Konzert mit dem Saxofonquartett „Ardemus“ aus Holland sein. Sie werden auf Sopran-, Alt-, Tenor- und Baritonsaxofon Musik um 1900 spielen. In dieser Zeit suchten Komponisten wie Claude Debussy oder Bela Bartok nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten in der Musik. (pm)

Info: Abonnements sind in der Tourist Information Oettingen erhältlich unter der Telefonnummer 09082/70952 oder per E-Mail unter tourist-information@oettingen.de.

