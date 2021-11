Drei Personen bei Küchenbrand leicht verletzt

Eine defekte Spülmaschine soll der Auslöser eines Brandes in Deiningen sein. Wie hoch der Schaden ist.

Bei einem Brand in Deiningen sind am Freitag drei Personen leicht verletzt worden. Gegen 10.40 Uhr, soll in einem Einfamilienhaus eine Spülmaschine wegen eines technischen Defektes in Brand geraten sein. Das Feuer verbreitete sich laut Polizeibericht auf die umliegenden Schränke, konnte aber vom Eigentümer gelöscht werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr aus Deiningen. Das ganze Haus wurde verrußt, drei der Bewohner wurden mit leichten Rauchvergiftungen ins Krankenhaus nach Nördlingen eingeliefert. Der Schaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. (pm)

