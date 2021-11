Deiningen

11:50 Uhr

Nächste Absage: Deiningen beteiligt sich nicht am Almarin

Auch der Gemeinderat in Deiningen hat sich gegen eine Beteiligung am Zweckverband des Almarin entschlossen.

Plus Deiningen entscheidet sich gegen eine Beteiligung am Zweckverband für das Almarin in Mönchsdeggingen. Doch die Entscheidung im Rat war nicht eindeutig.

Von Peter Urban

Es war durchaus eine kontroverse Debatte im Deininger Gemeinderat. Obwohl der Erste Bürgermeister Wilhelm Rehklau mit dem dezenten Hinweis auf die angespannte Finanzlage in Zusammenhang mit den geplanten Großprojekten in der Gemeinde schon vorab mit seinem Vorbehalt gegenüber einer Beteiligung nicht hinterm Berg hielt, war die schlussendliche Ablehnung nicht einstimmig.

