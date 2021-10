Deiningen

vor 34 Min.

Wie Deiningen seinen Bürgern entgegenkommt

Plus Im Gemeinderat geht es um die Hebesätze für das Jahr 2022, Bürgermeister Wilhelm Rehklau macht einen Vorschlag. Und er ehrt eine langjährige Mitarbeiterin.

Von Peter Urban

Die Gemeinde Deiningen muss in diesem Jahr einen Kredit in Höhe von einer Million Euro aufnehmen. Das sagte Bürgermeister Wilhelm Rehklau in der vergangenen Gemeinderatssitzung: „Die Haushaltssituation macht es erforderlich.“ Die Maßnahme war schon vorher in nicht öffentlicher Sitzung beraten und verabschiedet worden und wurde jetzt bekannt gegeben.

