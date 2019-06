16:30 Uhr

Der neue Spielleiter schnupperte schon im Kinderwagen Theaterluft

Markus Hirschberger packt selbst mit an, wenn derzeit Unmengen von Requisiten auf und hinter die Bastei-Bühne geschafft werden.

Markus Hirschberger ist neuer Spielleiter des Abendstücks in der Alten Bastei. Welche Rolle seine Familie dabei spielt.

Von Ronald Hummel

Wie alles anfing? „Bis zum Alter von drei Jahren stand ich im Kinderwagen hinter der Bühne des Theaters am Gärtnerpatz in München“, sagt der 52-jährige Markus Hirschberger – seine Mutter trat dort als Sängerin auf. Erinnern kann er sich nicht, aber da habe er wohl die Theaterluft geschnuppert, die ihm in Erinnerung blieb, lacht er.

Er lacht gerne und es ist ein ansteckendes Lachen, aus dem die spürbare Spielfreude von nicht weniger als 50 Mitwirkenden erwächst, mit denen er derzeit „Das Wirtshaus im Spessart“ für die Freilichtbühne Alte Bastei einstudiert. Lange nach der Kinderwagenzeit war es wieder die Familie, die ihn auf die Bühne brachte. Sein Vater war im Vorstand der Naturbühne Heidenheim, die mit 1100 Plätzen jährlich rund 44.000 Zuschauer verbucht und heuer ihr 100-jähriges Bestehen mit einem umfangreichen Sonderprogramm feiert. Mit 24 Jahren half Markus Hirschberger dort beim Bühnenbau mit – so, wie jetzt sein Sohn Sebastian in der Alten Bastei bei der Inszenierung mithilft.

"Der Virus ist das Problem beim Theater"

Für Markus Hirschberger, der privat ein kleines Dienstleistungsunternehmen unter anderem im Bereich Bau und Bühnenbau führt und eine Kleindruckerei sowie eine Bogenschnitzerei betreibt, kam ein Schritt zum anderen. Zunächst sprang er in „Ronja Räubertochter“ als Räuber ein, als es an männlichen Darstellern mangelte. „Der Virus ist das Problem beim Theater“, sagt er. Er hatte ihn sich schnell eingefangen, spielte in Cyrano de Bergerac, Pension Schöller, dem Froschkönig und, und, und.

Bald war er einer von vier Regieassistenten – dieses Prinzip der „vielen Schultern“ führte er auch in der Bastei ein, als in der derzeitigen Umbruchphase des Vereins Alt Nördlingen (VAN) die Wahl des neuen Spielleiters auf ihn fiel. Von mehreren Assistentinnen deckt im Abendstück jede ihr Aufgabenfeld ab. Auch Mehrfachbesetzungen schätzt er sehr, nicht zuletzt, weil erfahrungsgemäß verschiedene Darsteller einer Rolle viel voneinander lernen und sich gegenseitig mit Impulsen befeuern.

Von der Bühne hat er ganz eigene Vorstellungen

Aber Hirschberger zeigte sich auch offen für bewährte VAN-Gepflogenheiten wie die Workshops: „Da findet man nicht nur heraus, wer in welche Rolle passt, sondern hat auch Freiraum, die Spieler experimentell in neue Richtungen zu leiten und ganz unerwartete Darstellungsweisen zu entdecken.“ Als im Naturtheater eine Regisseurin 1991 immer wieder ausfiel, schlug seine Stunde als Spielleiter und er sprang ein. Die Theaterwelt ist klein: Es war das Stück „Jim Knopf“, dessen zweiter Teil heuer im Kinderstück des VAN gezeigt wird. Die alljährlich Aufgabe, Kulisse von Kinder- und Abendstück aufeinander abzustimmen, ist schon gemeistert.

So ist die Vorbühne, auf der im Abendstück der Fokus der Szenen dargestellt wird, im Kinderstück ein Schiff. Von der Bühne hat er ganz eigene Vorstellungen: „Jede Szene wird auf der gesamten Bühne dargestellt, nicht nur in Teilbereichen.“ Er ist sehr detailversessen, schaffte extra Gebälk und Dachziegel eines alten Abbruchhauses heran, es türmen sich Berge von Fässern, Kisten, einem Hühnerkäfig, Koffern, riesigen Spielzeug-Soldaten an, ein Marketenderwagen und eine schussfähige Kanone stehen bereit.

Selbst das gewaltige Chaos ist streng choreografiert

Die Liebe zum Detail schlägt sich auch im Spiel nieder, da überlässt er nichts dem Zufall. Das Pinkeln eines Räubers am Rande des Lagers wird ebenso koordiniert wie jeder Griff beim Rasieren der „Comtessa“ oder ein Räuberangriff, der sich über alle Bühnenebenen hinzieht, Stunts in einen Heuhaufen zeigt und mehrmals im Kreis herum in ein gewaltiges, aber streng choreografiertes Chaos mündet. Er lässt es krachen mit Schwarzpulverpistolen, Tanz, Schlägereien und schallenden Bühnen-Ohrfeigen. „Das wird ein derber Spaß“, verspricht er. Den versprüht seine halbe Hundertschaft derzeit deutlich wahrnehmbar auf der Bühne.

Themen Folgen